Lucya Belcastro, compagna di Roberto Farnesi/ “Matrimonio e figlio all’orizzonte!”

Chi è Lucya Belcastro? Quella che per anni è stata definita la baby fidanzata di Roberto Farnesi ma colei che adesso non solo si può considerare la storia più lunga di uno degli attori più ambiti e sexy della tv, ma che presto potrebbe portarlo all’altare e potrebbe regalargli un figlio. Bella, riservata (tant’è che il suo profilo Instagram è privato e le foto con Roberto Farnesi sono spesso solo quelle rubate dai paparazzi) e compagna del’attore ormai da oltre cinque anni. Lucya è arrivata nella vita di Roberto Farnesi come un fulmine a ciel sereno e, nonostante le polemiche e i 25 anni di differenza, ha conquistato un posto importante nella sua vita tant’è che lo stesso volto noto adesso in forza a Il Paradiso delle Signore, si è detto pronto per le nozze ma, soprattutto, per un bambino. Non sappiamo se questo lockdown ha messo in viaggio una cicogna anche per loro ma quello che è certo che oggi Roberto Farnesi sarà ospite a Oggi è un altro giorno per parlare della sua vita e, magari, svelare qualcosa del suo amore con Lucya Belcastro.

LUCYA BELCASTRO PRONTA A DARE UN FIGLIO A ROBERTO FARNESI?

Ma chi è Lucya Belcastro? Studentessa fiorentina di 25 anni, ha avuto modo di conoscere Roberto Farnesi in Toscana a casa di amici comuni. I due stanno insieme ormai da 5 anni e Roberto Farnesi al suo fianco è tornato a parlare della voglia di paternità e a Diva e Donna ha spiegato: “Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura”. L’annuncio arriverà oggi pomeriggio su Rai1?



