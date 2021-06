Lucya Belcastro è incinta, Roberto Farnesi diventa papà/ “Presto in tre”

Grande gioia per Roberto Farnesi. Il celebre attore, protagonista dell’amata serie Tv Il Paradiso delle Signore, sta per diventare papà a 52 anni. Si tratta del primo figlio per l’attore, felicemente fidanzato con la bellissima Lucya Belcastro ormai da molto tempo. Farnesi ha voluto annunciarlo ai suoi tanti fan con una simpatica foto su Instagram in cui tiene qualcosa sotto la maglia a formare un pancione: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”, ha scritto poi l’attore a corredo dello scatto. Poco dopo anche Lucya, che sui social così come nella vita è molto riservata e preferisce tenersi lontana dal gossip, ha annunciato che “Presto saremo in tre”. Una bellissima notizia per la coppia che, d’altronde, non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia con un bambino.

Roberto Farnesi/ Matrimonio con Lucya Belcastro nel 2021? "Vorrei diventare papà"

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro presto genitori

Proprio qualche tempo fa, alle pagine del settimanale Diva e Donna, Roberto Farnesi, alla domanda su un bebè in arrivo, ha così replicato: “Ci stiamo lavorando. Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”. Un desiderio che dunque, in pochi mesi, sta per diventare concreto. In quell’occasione, Farnesi svelò anche il nome che avrebbe voluto dare ad un’ipotetica figlia femmina: Mia. Una grande gioia, dunque, per la coppia, insieme da circa 7 anni. Una grande storia d’amore che non soffre affatto i 26 anni di differenza.

Roberto Farnesi/ "Con la mia fidanzata Lucya Belcastro stiamo pensando a un figlio"

LEGGI ANCHE:

Roberto Farnesi/ "Da 6 anni fidanzato con Lucya. Sperò di diventare presto papà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA