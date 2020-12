Ludovica Andreoni, ex moglie Luca Cordero di Montezemolo/ Crisi dopo 18 anni insieme

Con Luca Cordero di Montezemolo ospite di Mara Venier a Domenica In non si può escludere che la padrona di casa del pomeriggio di Rai Uno provi ad indagare la vita privata dell’imprenditore. Nel caso sarebbe particolarmente difficile evitare una domanda sull’ex moglie di Montezemolo, Ludovica Andreoni, la donna al quale l’ex numero uno della Ferrari è rimasto legato dal 2000 al 2018, prima di arrivare alla separazione. Dopo averla sposata in seconde nozze, Montezemolo ha messo al mondo insieme a Ludovica Andreoni tre figli: Guia, 18 anni, Maria, 16 anni, e Lupo di 10. Una rottura, la loro, che già nel 2016 era stata annunciata da parte dei giornali di gossip. Poi, però, la volontà dei due di non mandare all’aria quanto costruito insieme aveva evidentemente fatto desistere dal pensiero di una rottura. Quanto non sono riusciti ad evitare nel 2018.

LUDOVICA ANDREONI, EX MOGLIE LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Ludovica Andreoni tiene molto alla sua privacy: lo si evince in particolare dando un’occhiata alla sua pagina Instagram, dov’è raro trovare una sua foto con i figli e non si osservano di recente presenze maschili. A farla da padrone sono i gioielli L.A. Jewellery, ovvero le sue creazioni, dal momento che l’ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo è un’apprezzata designer. Intervistata dall’ANSA qualche tempo fa, rispetto al suo lavoro disse: “Sono nata a Roma, città dove arte e storia si fondono. Qui circondata anche dai migliori orafi, sono sempre stata affascinata dai gioielli e dallo splendore delle gemme. La mia passione è diventata la mia carriera. Voglio che il risultato diventi un gioiello scelto da una donna sofisticata, disposta ad esprimere la sua personalità attraverso combinazioni uniche. Il gioiello non deve essere mai di serie, meglio il difetto che la standardizzazione”.



