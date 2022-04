Ludovica Andreoni, ex moglie Luca Cordero di Montezemolo e figli/ 18 anni sposati

Chi è Ludovica Andreoni, ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo

Nella vita di Luca Cordero di Montezemolo ci sono state tante donne. Tra queste anche Ludovica Andreoni, sua ex moglie, con la quale ha condiviso gran parte della sua vita. I due infatti sono stati sposati per ben 18 anni. L’ex numero uno della Ferrari ha sposato la donna nel 2000, mentre la separazione è arrivata nel 2018. Montezemolo, insieme a Ludovica Andreoni, ha messo al mondo tre figli: Guia, di 20 anni, Maria di 18 anni, e Lupo di 12. L’ultimo figlio della coppia è nato infatti quando Montezemolo aveva già 62 anni. Già nel 2016 i giornali di gossip parlavano di una rottura tra i due, mai ufficializzata, probabilmente per l’intenzione di continuare a provarci visto quanto costruito insieme. Nel 2018, poi, l’ufficialità della separazione.

L’ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo di mestiere fa la designer. All’ANSA ha spiegato come è nata la sua passione: nella vita, infatti, realizza gioielli. “Sono nata a Roma, città dove arte e storia si fondono. Qui circondata anche dai migliori orafi, sono sempre stata affascinata dai gioielli e dallo splendore delle gemme. La mia passione è diventata la mia carriera. Voglio che il risultato diventi un gioiello scelto da una donna sofisticata, disposta ad esprimere la sua personalità attraverso combinazioni uniche. Il gioiello non deve essere mai di serie, meglio il difetto che la standardizzazione” ha raccontato.

Luca Cordero di Montezemolo, non solo Ludovica Andreoni: le donne della sua vita

Ludovica Andreoni e Luca Cordero di Montezemolo si erano conosciuti dopo la fine della storia d’amore tra l’uomo e l’attrice Edwige Fenech, verso la fine degli anni ’90. Per loro il matrimonio era arrivato però solo nel 2000 e arricchito dalla nascita di tre figli. Quello con la designer non è stato però il primo matrimonio per l’imprenditore, che precedentemente era stato sposato con la conduttrice televisiva Sandra Monteleoni. Dal loro matrimonio era nato il primo figlio, Matteo. Le nozze sono state poi annullate dalla Sacra Rota nel 1975.

Dopo la fine del matrimonio, il manager si è legato a Barbara Parodi Delfino: dalla loro storia è nata Clementina. Dopo la fine di questa relazione, la lunghissima storia d’amore con l’attrice Fenech, durata 17 anni, dalla quale però non sono nati figli. Al termine di questo rapporto così saldo e lungo, Montezemolo ha conosciuto Ludovica Andreoni, con la quale appunto ha messo al mondo altri tre bambini. Dopo 18 anni di matrimonio e tre figli si è concluso dunque il matrimonio dell’imprenditore con la ex moglie.











