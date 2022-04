Ludovica Bargellini, morta 35enne attrice di The Young Pope/ Un incidente a Roma

Choc nel mondo del cinema: è morta a soli 35 anni l’attrice italiana Ludovica Bargellini. Il decesso è avvenuto a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella notte passata, fra lunedì 18 e martedì 19 aprile, alle porte di Roma, precisamente in quel di Montagnola. La 35enne Ludovica Bargellini, originaria di Pistoia ma da tempo residente nella capitale, era a bordo della sua auto, una Lancia Y, quando all’incrocio fra via Colombo e via Grotta Perfetta, attorno all’una, avrebbe perso il controllo dello stesso mezzo. Come scrive il Corriere della Sera fra le ipotesi più accreditate, quella che la ragazza abbia avuto un colpo di sonno, che l’avrebbe poi portata a sbattere violentemente contro un muro.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del soccorso stradale nonché i vigili del fuoco, che hanno liberato la giovane attrice dalle lamiere per poi trasportarla d’urgenza presso l’ospedale Sant’Eugenio in condizioni disperate, morendo poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto, e sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per scoprire nel dettaglio cosa sia successo.

LUDOVICA BARGELLINI, UNA CARRIERA IN GRANDE ASCESA

Ludovica Bargellini aveva studiato Costume presso il Centro sperimentale di cinematografia a Roma, ed aveva recentemente lavorato assieme al regista Oscar, Sorrentino, nella serie televisiva per Sky Atlantic, The Young Pope. Inizialmente ha messo piede nel mondo teatrale, formandosi al Teatro Azione a Roma dove aveva svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks, per poi specializzarsi alla scuola di recitazione «Jenny Tamburi», dove si era soffermata sulla recitazione cinematografica.

Ha preso parte anche ad alcuni spot pubblicitari per Campari e Sky – Now Tv, oltre a recitare nei lungometraggi «Non c’è tempo per gli eroi» di Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi.

