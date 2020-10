Ludovica Bazzaglia “Ecco la mia dermatite atopica”/ Foto choc: “Stanca di mentire”

Seguendo l’onda delle altre influencer, anche Ludovica Bizzaglia alla fine ha ceduto mostrando al suo pubblico e ai suoi follower i suoi difetti. Questa volta non parliamo di chili in più, cellulite o rotolini, ma di una dermatite atopica che cambia completamente il suo volto (e non solo a suo dire) quando arriva e che è legata ad una malattia autoimmune. Questo è quello che la beauty influencer e attrice ha rivelato sui social mostrando una serie di foto choc e, soprattutto, postando un lungo sfogo in cui rivela di essersi sentita male, di essersi sentita a disagio quando era costretta a nascondere sotto chili di trucco i suoi difetti, ma oggi vuole essere libera e non mentire più. Con una serie di foto mostra i segni sul corpo e sul viso della sua dermatite atopica attirando i commenti più disparati ma, soprattutto, la vicinanza e l’affetto di chi la segue da sempre.

LUDOVICA BIZZAGLIA RIVELA SUI SOCIAL LA SUA DERMATITE ATOPICA

Ludovica Bizzaglia ha voluto spiegare quello che ha provato e come è arrivata questa decisione ammettendo di averci pensato per mesi: “Non credo si tratti di coraggio, ma semplicemente di essere arrivata a 24 anni a capire che cos’è la vera bellezza, a quanto mi amo, a quanto io sia fiera di chi sono indipendentemente dalla mia immagine che vedo allo specchio”. Nel suo lungo sfogo ammette di quanto la bellezza sia stata importante per il suo lavoro e di quanto lo sia ancora ma alla fine si è dovuta arrendere alle apparenze e ai suoi problemi di salute: “Mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune che produce questa terribile dermatite atopica su tutto il mio corpo, prevalentemente sul viso. Brucia tanto, mi viene all’improvviso e nonostante tutte le cure e le medicine possibili non va via, ed ora è tornata più forte di prima.

Però ora basta, perché prima questa mia nemica mi impediva di uscire, perché mi vergognavo, perché mi sentivo insicura, perché odiavo i kg di fondotinta che dovevo applicarci sopra”. Adesso ha deciso di mostrarsi senza filtri e trucchi per dimostrare a tutte coloro che le scrivono che la perfezione non esiste e che lei ha imparato ad amare anche i suoi difetti: “Ho imparato ad amare il mio corpo, ad amare la mia pelle e ad amare i miei sorrisi anche se sono piena di bolle in faccia. La bellezza, ragazze mie, è proprio la meraviglia assoluta della normalità e di tutto ciò che non è perfetto”. Le fan adesso si sentiranno un po’ meglio? Siamo sicuri di sì.



