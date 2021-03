Ludovica Bizzaglia, chi è l’ex fidanzata di Awed/ Dall’incontro sul set alla rottura

C’è grande curiosità su Awed, uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nome ‘d’arte’ di Simone Paciello, Awed è pronto a farsi conoscere dal pubblico televisivo così come è invece già ben noto a quello del web. Tanti nelle prossime ore si chiederanno se Awed è fidanzato: la risposta è no! Simone è single ma ha avuto in passato una storia molto importante e con una giovane attrice già molto nota: Ludovica Bizzaglia, nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Un posto al sole. Simone e Ludovica si sono conosciuti sul set del film Natale al Sud ed è qui che è scoccata la scintilla. Poco dopo i due si sono innamorati, diventando una coppia. La loro storia si è però conclusa qualche tempo dopo per motivazioni che, ancora oggi, rimangono misteriose.

VISCONTE FERDINANDO GUGLIELMOTTI/ Permesso speciale alla Blasi "Puoi chiamarmi Ferdy"

Ludovica Bizzaglia, gli amori dopo Awed

Awed, stando dunque alle ultime indiscrezioni, è oggi single. Diversa è invece la situazione per Ludovica Bizzaglia. Dopo Simone, l’attrice ha avuto una storia importante con Cristiano Piccirillo, uno chef napoletano con il quale ha iniziato nel 2018 una convivenza. Tuttavia anche questa storia è poi finita. Oggi, stando a quanto riporta metropolitanmagazine, è fidanzata con Alessandro Renato Sollevanti, 27enne proprietario del Blanco Beach Club di Fregene.

LEGGI ANCHE:

MÀKARI/ Diretta e anticipazioni 15 marzo: Saverio incontra SuleimaIsola dei famosi 2021/ Concorrenti e diretta: Ilary Blasi saluta Alessia Marcuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA