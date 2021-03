Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata Awed/ “Ho goduto di visibilità riflessa”

Ludovica Bizzaglia, classe 1996, è stata per qualche tempo la fidanzata di Awed, al secolo Simone Paciello, attuale naufrago dell’Isola dei famosi 2021 (a rischio eliminazione, essendo in nomination con Vera Gemma e Gilles Rocca). Ludovica e Simone si sono conosciuti nel 2016 sul set del film “Un Natale al Sud” di Federico Marsicano. A novembre 2016 Awed ha presentato la giovane attrice romana come la sua fidanzata sul suo canale YouTube, a seguire sono stati moltissimi i video di “coppia” pubblicati dallo YouTuber. Il 21 novembre 2017, però, sul suo profilo Instagram Ludovica Bizzagli ha annunciato la fine della sua storia con Awed: “Io e Simone Paciello non stiamo più insieme. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio”, ha scritto l’attrice che si è sentita in dovere di rispondere alle domande dei follower per aver “goduto seppur inconsciamente e involontariamente di visibilità riflessa attraverso la sua persona“.

Ludovica Bizzaglia: la vita sentimentale dopo Awed

Ludovica Bizzaglia aveva chiesto ai fan di non cercare una vittima o un carnefice, ma era stato Awed sul suo canale YouTube a rivelare che era stato lui a scegliere di voler terminare la loro relazione: “È stata tutta colpa mia. È stata una decisione presa da me”. Dopo la storia d’amore con Awed, Ludovica Bizzaglia è stata fidanzata due anni con Cristiano Piccirillo, chef e proprietario di una delle friggitorie più antiche di Napoli. A fine 2019 i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Oggi Ludovica Bizzaglia è felicemente fidanzata con Alessandro Renato Sollevanti. Il ragazzo appare in molte foto pubblicate dall’attrice sui social e sembra anche che i due abbiano comprato casa insieme. “365 giorni di pura meraviglia. Ti amo incondizionatamente, Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Da un anno, Se so cos’è l’amore, è grazie a te”, è la romantica dedica di Ludovica Bizzaglia al fidanzato, in occasione del loro primo anniversario.

