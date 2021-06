Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata Awed/ Poi il flirt con Giulia Penna e la De Lellis

Nella sua lunga avventura all’Isola dei Famosi 2021, Awed ci ha provato un po’ con tutte. Lo youtuber, il cui vero nome è Simone Paciello, ha tentato di sedurre prima Miryea Stabile, poi Emanuela Tittocchia e anche Vera Gemma ma senza successo. Alle spalle, Awed ha però avuto una storia importante – e a quanto pare anche qualche flirt – con volti noti del mondo del web e dello spettacolo. Non possiamo non citare Ludovica Bizzaglia. I due si sono conosciuti nel 2016 sul set del film di Federico Marsicano “Un Natale al Sud”. Qualche mese dopo è stato lo stesso Awed a presentare Ludovica a tutti, attraverso un video, come la sua fidanzata. I due sono stati insieme per un anno poi nel 2017 è arrivato l’annuncio della Bizzaglia della loro rottura.

AWED SALVO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Tradisce Matteo Diamante "Rimasto male"

I flirt di Awed, tra smentite e silenzi

Per Awed si è però parlato anche di numerosi flirt, alcuni smentiti altri no. Lo youtuber avrebbe avuto una frequentazione con Giulia Penna, come lui star del web. Nessuno dei due, ad oggi, ha però mai confermato o smentito la notizia. Secondo i gossip, Simone Paciello avrebbe avuto un flirt anche con la nota influencer Giulia De Lellis ma in questo caso è stata proprio lei a smentire la notizia. Al momento Awed non è fidanzato.

LEGGI ANCHE:

Genitori Awed, chi sono mamma Stefania e papà Roberto?/ "Hai creduto nei tuoi sogni più di noi"Daniele Paciello, fratello Awed/ In Honduras all'Isola dei Famosi 2021: "Vamos hermano, manca pochissimo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA