Ludovica Bizzaglia “Ho pericardite da vaccino”/ “Pensavano fosse ansia ma io pro vax”

L’attrice Ludovica Bizzaglia, nota per essere stata la ex fidanzata di Awed, nelle passate ore attraverso le sue Instagram Stories ha voluto raccontare ai follower la sua esperienza persona dopo il completamento del ciclo vaccinale. La 25enne, infatti, dopo la seconda dose del vaccino avrebbe avuto delle problematiche di salute avendo sviluppato una pericardite, ovvero una patologia che colpisce il cuore. A riportare le sue parole è stato il portale VeryInutiPeople: la Bizzaglia avrebbe iniziato ad accusare dolore al torace e stanchezza diffusa.

Introducendo il delicato argomento dei vaccini, la giovane Ludovica si è detta “assolutamente pro” considerandola “l’unica via d’uscita dalla tragedia in cui ci troviamo tutti da quasi due anni”. Quindi ha introdotto il suo problema sopraggiunto dopo la seconda dose fatta il 5 agosto scorso, prima della partenza per le vacanze in Grecia. “Subito dopo essere rientrata dalla Grecia ho iniziato a sentirmi molto male: avevo dei sintomi particolarmente forti, essendo però un soggetto che soffre d’ansia e di attacchi di panico, molto spesso l’ansia e il panico portano anche a malesseri fisici, ero convinta che si trattasse di quello”, ha proseguito.

Nei giorni scorsi Ludovica Bizzaglia è ripartita per una nuova vacanza in montagna ma anche qui ha avuto dei malesseri che l’hanno preoccupata non poco. “Avevo questo dolore toracico fortissimo, dolore al braccio sinistro e stanchezza”, ha spiegato, parlando di “un dolore al cuore” che le avrebbe impedito anche solo di fare le scale. Alla luce dei sintomi preoccupanti, la 25enne ha quindi deciso di recarsi in ospedale dove i medici del pronto soccorso le hanno confermato l’ipotesi di un attacco di ansia.

Non convinta della diagnosi, fatto ritorno a Roma si è rivolta al suo cardiologo di fiducia: “Siamo corsi immediatamente dal mio cardiologo a Roma e purtroppo mi è stata diagnosticata una pericardite al cuore da vaccino. Purtroppo, può succedere, è una sfig*”, ha spiegato l’attrice. Avere una diagnosi però da una parte l’ha tranquillizzata scoprendo in tempo la causa dei suoi sintomi. Ludovica ha quindi voluto mandare un messaggio ai suoi follower: “Ascoltate i segnali del vostro corpo, se vi sentite male non bisogna aspettare, non siamo immortali solo perché abbiamo vent’anni, non siamo invincibili”. Al momento, dopo la diagnosi, le è stato dato oltre alla terapia anche il riposo assoluto sebbene questo sia per lei un periodo di grandi impegni lavorativi. Nonostante tutto però ha ribadito l’importanza del vaccino: “Tornassi indietro rifarei il vaccino un altro milione di volte. Purtroppo, queste cose possono capitare. Vacciniamoci perché è l’unico modo per uscire da tutto questo”.



