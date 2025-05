Tutto su Ludovica: sorella di Gianmarco Steri

Nella vita di Gianmarco Steri c’è una donna con cui ha un legame speciale: si tratta della sorella Ludovica che, nonostante il percorso televisivo e la popolarità conquistata dal fratello, continua a condurre la propria vita tranquillamente, lontano dalle luci dei riflettori. Lontanissima dalla tv di cui, invece, fa parte il fratello Gianmarco da quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Martina De Ioannon, Ludovica è presente su Instagram dove, però, ha un profilo privato che utilizza anche per lavoro.

Bionda e bellissima, Ludovica ama la natura ed è molto attenta al benessere fisico di cui si occupa professionalmente. Se, infatti, Gianmarco ha deciso di dedicarsi alla bellezza fisica delle persone con il suo lavoro da hair stylist, Ludovica si occupa del benessere dell’organismo a 360 gradi, ma cosa fa esattamente nella vita?

Gianmarco Steri: cosa fa nella vita la sorella Ludovica

Come si legge nella biografia del suo profilo Instagram, Ludovica Steri lavora come chinesiologa e insegnante di educazione motoria. Molto attenta al benessere del corpo e dell’organismo in generale, aiuta le persone a raggiungere un livello di qualità della vita ottimo. Un percorso professionale impegnativo quello scelto dalla sorella di Gianmarco Steri che studia anche percorsi personalizzati per aiutare le persone che vogliono migliorare il proprio organismo.

Avendo una vita lontana dai riflettori, Ludovica non ha mai commentato il percorso del fratello a Uomini e Donne preferendo restare distante dalle luci dei riflettori. Per la sorella di Ludovica, dunque, la prima presentazione con Cristina Ferrara, la nuova fidanzata del fratello, avverrà lontano dalle telecamere? Probabilmente sì visto che, dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sulla puntata della scelta, sembra che non sia stata presente in studio. della vita privata della sorella di Gianmarco, inoltre, non ci sono informazioni.

