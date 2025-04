A “Obbligo o verità”, talk show condotto da Alessia Marcuzzi, questa sarà ci sarà anche l’attrice Ludovica Coscione, direttamente da Mare Fuori, che di recente è tornato ad appassionare i telespettatori con una nuova stagione. Ma in attesa di vederla in tv e scoprire cosa farà nel programma della Marcuzzi, andiamo a scoprire qualcosa in più su chi è e cosa fa nella vita Ludovica Coscione. Nata a Napoli nel 1999, l’attrice ha scoperto la passione per il mondo della recitazione quando era appena una bambina. A notarla, all’età di sedici anni, fu un talent scout che le propose di girare la sua prima fiction. Si trattava di “Non dirlo al mio capo”, serie in onda su Rai 1. Ludovica Coscione all’epoca ha dato il volto a Mia, la figlia della protagonista.

È stata poi Agata in “Che dio ci aiuti” e ancora Marina Fiore ne “Il paradiso delle signore”. Insomma, a soli vent’anni, Ludovica vantava già alle spalle una carriera piuttosto importante. A far crescere ancora di più la sua popolarità è stata però la serie cult che da alcuni anni appassiona tutti: “Mare fuori”. La fiction, che ha battuto ogni record di visualizzazioni, ha visto Ludovica Coscione recitare nel personaggio di Teresa, che nella serie tv è innamorata di Edoardo. Al di là della sua carriera straordinaria, chi è Ludovica Coscione?

Ludovica Coscione, chi è: “Spesso mi sento non capita”

Capita, ad alcuni, di avere una sensibilità diversa, fuori dal comune. E di non sentirsi compresi, capiti dalle persone al proprio fianco e dal mondo intero. Questo è il caso di Ludovica Coscione, che in un’intervista a Vanity Fair ha rivelato di sentirsi speso incompresa. “La mia estrema sensibilità, una cosa che non ritrovo tantissimo nelle altre persone. Mi sento spesso non capita. A livello di intelligenza emotiva, mi convinco che gli altri non coglierebbero certe cose di me anche se mi impegnassi a spiegarle” ha spiegato l’attrice, proseguendo nell’affermare che spesso è proprio lei a decidere di rimanere nel suo mondo.

Non solo tv. Appassionata di recitazione, Ludovica Coscione ha alle spalle anche un background musicale. Ha infatti studiato flauto traverso mentre per quanto riguarda lo sport, ha fatto per anni ginnastica artistica. Insomma, una figura eclettica la sua che non si limita alla sola recitazione.

Ludovica Coscione è fidanzata? I gossip e…

In passato Ludovica Coscione è stata legata a Nicolas Maupas, un collega conosciuto sul set di “Mare fuori”. I due sono stati insieme alcuni anni ma sembrerebbe che adesso tra loro le cose siano terminate già da tempo. I due, infatti, non postano più immagini insieme ormai da anni. Circa un anno fa si è vociferata una storia con Matteo Paolillo, attore di “Mare fuori”: un flirt mai confermato dai due che dovrebbero essere grandi amici, al di là dei gossip e delle indiscrezioni.