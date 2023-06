Ludovica Coscione nuova fidanzata di Antonio Orefice?/ Scoppia il gossip sul set di Mare Fuori 4

Mare Fuori 4, possibile flirt fra Antonio Orefice e Lodovica Coscione

Con l’inizio delle riprese di Mare Fuori 4 sono iniziati anche i primi gossip in merito ad alcuni possibili flirt tra i vari attori protagonisti della fiction in streaming su RaiPlay e su Netflix (dove però, per ora, ci sono solo Mare Fuori 1 e Mare Fuori 2, mentre Mare Fuori 3 dovrebbe arrivare sulla piattaforma nel mese di settembre). E adesso al centro delle indiscrezioni c’è Antonio Orefice, l’attore che veste i panni di Totò. Dopo la fine della sua relazione con Maria Esposito, si vocifera di un suo possibile coinvolgimento con un’altra collega, ovvero Ludovica Coscione, interprete di Teresa.

Mare Fuori 4, riprese a rischio?/ Costretti ad alcuni stop a causa dei fan

Tra i fan della fiction, i primi sospetti sono iniziati quando Antonio Orefice ha pubblicato una story insieme a Ludovica Coscione, dove i due attori apparivano vicini e molto affiatati. Ma le indiscrezioni sono nate, specialmente per le parole che facevano da cornice alla foto: “Cor mi…!”, ovvero “Cuore mio”. Se i due siano solo amici o qualcosa di più, al momento non è dato sapersi: le indiscrezioni, infatti, non sono stati ancora né smentite né confermate. In passato si era vociferato di alcune possibili coppie all’interno del cast della fiction Rai che poi in realtà non sono mai sbocciate.

Maria Esposito e Antonio, alias Totò Orefice, si sono lasciati/ Lo scoop

Mare Fuori 4, Antonio Orefice e Ludovica Coscione: un bel rapporto di amicizia

Nonostante si sappia che tutti i componenti del cast di Mare Fuori siano molto legati fra loro e si definiscano “una famiglia”, la storia è stata comunque interpretata da tutti i fan come l’inizio di una nuova possibile relazione fra Antonio Orefice e Ludovica Coscione. Non sembrerebbe che la foto in questione potrebbe rappresentare un indizio. Infatti, anche Maria Esposito – ormai ex di Antonio Orefice – ha pubblicato una foto con Ludovica mentre sono abbracciate l’una all’altra al termine di un evento. Quest’ultimo contenuto lascia pochi dubbi che possa esserci qualcosa tra i due, soprattutto vista la serenità e il bene condiviso dalle due ragazze.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, è finita?/ Ci sarebbe un'altra donna

Recentemente, Maria Esposito e Antonio Orefice erano stati insieme in Piazza Plebiscito a Napoli per la quinta e ultima tappa del tour di Gigi D’Alessio. Si era vociferato addirittura ad un riavvicinamento fra i due attori. Tutto è nato da D’Alessio che ha invitato sul palco la Esposito per cantare insieme ‘Annarè’ e per scambiare qualche battuta con lei. Ad un certo punto il cantante ha voluto chiamare sul palco anche Orefice, che ha assistito a tutte le tappe napoletane del suo tour. Così Maria e Antonio si sono trovati sullo stesso palco in contemporanea ad omaggiare il cantautore partenopeo. Il loro incontro, però, è stato casuale.













© RIPRODUZIONE RISERVATA