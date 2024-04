Ludovica e Gianpaolo Ferlito, sorella e fratello Carlotta Ferlito/ “Un altro nipote?”, “Ne hai già due!”

LUDOVICA E GIANPAOLO FERLITO, CHI SONO LA SORELLA E IL FRATELLO DI CARLOTTA?

Chi sono Ludovica e Gianpaolo Ferlito, sorella e fratello di Carlotta ? La 29enne ex ginnasta siciliana è pronta a raccontarsi, per la prima volta e in esclusiva, nel salotto televisivo di “Verissimo” e la difficile situazione che la campionessa, protagonista nella sua specialità anche alle Olimpiadi, sta vivendo nel privato con la grave malattia della madre è l’occasione per parlare della sua famiglia e delle sue radici, di cui non si conosce molto. E se oggi abbiamo acceso anche i riflettori sul rapporto della influencer catanese con papà Massimo (figura molto importante per lei durante la carriera) e le recenti disavventure di salute dell’uomo, qui invece parliamo di Ludovica e Gianpaolo Ferlito, sorella e fratello di Carlotta. Cosa sappiamo di loro e cosa fanno oggi?

Chi è Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti/ “Rimarremo una famiglia…”

Classe 1995 e originaria di Catania, Carlotta è la terza figlia di Massimo Ferlito e Roberta Parasilti: infatti Ludovica e Gianpaolo Ferlito sono rispettivamente la sorella e il fratello maggiore della ex ginnasta, entrambi a loro modo appassionati di sport e che hanno condiviso sin da piccoli con la futura olimpionica le sue imprese. I tre provengono infatti da una famiglia molto appassionata di sport dal momento che il padre era stato membro della nazionale giovanile di pallanuoto (disciplina a cui si avvicinerà poi anche Gianpaolo), mentre il nonno paterno aveva giocato anche nella massima serie con la maglia del Catania. Ludovica e Gianpaolo Ferlito, sorella e fratello di Carlotta, si erano avvicinati da piccoli agli sport acquatici come lei, anche se poi questa aveva scelto a sei anni la ginnastica che rimarrà il suo grande amore.

Malattia Annalisa Minetti, come ha perso la vista?/ È ereditaria scoperta a 18 anni: “Ormai è nero totale…”

LUDOVICA E GIANPAOLO FERLITO, L’AMORE PER LO SPORT E QUEL CANALE YOUTUBE CHE…

La storia di Ludovica e Gianpaolo Ferlito è molto simile a quella di Carlotta dato che quando aveva solo 12 anni si trasferì da Catania in quel della Lombardia (a Lissone, in Monza-Brianza) per inseguire la sua passione, ma senza che i suoi genitori la lasciassero mai sola e in seguito condividendo questa esperienza proprio con la sorella e il fratello maggiore: “Dai 12 ai 20 anni ho sempre vissuto da sola, ora ho un intero appartamento con loro che studiano e lavorano a Milano” aveva detto parlandone e ammettendo che finalmente stanno tutti insieme anche per “recuperare il tempo perduto”. Va ricordato che Ludovica, da quando aveva 18 anni (Gianpaolo ne aveva 19), gestiva il profilo YouTube della sorella più giovane caricandone i video durante le gare di ginnastica artistica.

Retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattia Annalisa Minetti/ Cos’è e quali sono i sintomi

In una intervista apparsa sulla ‘Gazzetta dello Sport’ nel 2021 si possono apprendere altre interessati notizie su Ludovica e Gianpaolo Ferlito, sorella e fratello di Carlotta: “Io seguo molto il calcio (colpa di papà!) e poi mi piacciono molto pallanuoto, mio padre e mio fratello erano pallanuotisti” aveva detto l’ex ginnasta accennando alle sue passioni sportive. “Da piccola (…) mia mamma non voleva che i suoi figli stessero a casa tutto il pomeriggio dopo la scuola e quindi portò me e mia sorella in palestra e in piscina per cominciare a farci praticare qualche sport (…) A me è subito piaciuta la ginnastica artistica (…) non ci pensai due volte e mollai il nuovo (mia sorella continuò col nuoto sincronizzato)”. A proposito sempre di Ludovica, sappiamo che si è sposata e ha avuto due figli, Elli e Giorgio, rendendo Carlotta zia. E in un video su Instagram lei e Ludovica ironizzano su questo: “Discorso tra sorelle: quanto è bello essere zia?” si legge nella didascalia con l’ex atleta che chiede un nipote e la sorella che ribatte di avergliene già dati due in un balletto sulle note dei New Order (“Non c’è due senza tre!”, “Non voglio partorire ancora!”).











© RIPRODUZIONE RISERVATA