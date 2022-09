Ludovica Frasca: Adam Sigal è il nuovo fidanzato?/ Dopo l’addio a Frank Faricy…

Nuovo amore per Ludovica Frasca?

Ludovica Frasca ha un nuovo fidanzato? L’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe riaperto il suo cuore accanto al regista internazionale Adam Sigal che, sul proprio profilo Instagram, in occasione del proprio compleanno, ha pubblicato una foto con Ludovica, esattamente quella che vedete qui in alto. “Mi sento ancora un bambino, e per fortuna ho ancora una bella e lussuosa testa di capelli. E posso dire che come potete vedere da questa foto, sono proprio dove voglio essere”, ha scritto il regista che sembrerebbe ufficializzare così la relazione con la bellissima Ludovica.

Tra i commenti al post pubblicato dalla regista spunta proprio quello della Frasca che ha scritto: “Buon 40esimo compleanno bellissimo uomo. Sei incredibile e lo sei anche più di Roma“. Parole che sembrano una vera dedica d’amore.

Ludovica Frasca ricomincia con Adam Sigal?

La foto in cui Adam Sigal e Ludovica Frasca si abbracciano sorridente sembrerebbe una conferma della nuova storia d’amore che starebbe vivendo l’ex velina di Striscia la Notizia, tornata single dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore londinese Frank Faricy. Dopo aver trascorso un periodo da sola, la Frasca avrebbe così riaperto il suo cuore al regista, ma chi è Adam Sigal?

E’ un regista e sceneggiatore e il suo nome è legato a film come Chariot (2022), When The Starlight Ends (2016), Sargasso (2019), e Monstrous (2022). Non si sa come abbia conosciuto la Frasca, ma pare che tra i due sia scattata la scintilla.

