Ludovica Frasca e il marito Frank Faricy si sono lasciati/ Lei conferma “È tempo di resettare, riparto da me”

Ludovica Frasca e il marito Frank Faricy si sono lasciati: l’annuncio

La crisi era nell’aria ma la conferma della fine della storia d’amore tra Ludovica Frasca e l’imprenditore londinese Frank Faricy arriva oggi. Dopo appena un anno di matrimonio i due si sono detti addio e a confermarlo è stata proprio l’ex velina di Striscia la Notizia con un messaggio pubblicato su Instagram nelle stories. Solo ieri Pipol Gossip lanciava l’indiscrezione della crisi di coppia, raccontando il trasferimento di Ludovica a Milano e l’assenza della fede di nozze al dito negli ultimi scatti.

Indizi che hanno effettivamente alimentato i sospetti di crisi col marito, palesati d’altronde anche dagli amici più vicini alla coppia. Di fronte a queste indiscrezioni, Ludovica ha deciso di rompere il silenzio e confermare le indiscrezioni.

Ludovica Frasca conferma la fine del suo matrimonio

“Penso sia arrivato il momento di scrivere due righe.” ha allora esordito Ludovica Frasca su Instagram. Annunciando poi la fine del suo matrimonio e la volontà di dedicarsi ora a se stessa: “Ho condiviso con voi la mia vita, la mia storia, in un momento anche tragico del mondo come sono stati gli anni della pandemia. Ho condiviso i miei traguardi e le mie gioie ed è giusto che non scompaia e vi lasci senza spiegazioni. Ma ci sono alcune cose che non si possono spiegare. O forse ogni storia ha un suo momento, un suo racconto.”

Così ha concluso: “Adesso però devo resettare. Aspetto il tempo per raccontare il mio ‘addio’. Aspetto il tempo, lo so, ma oggi finalmente lo faccio con serenità. Ripartendo dalla persona più importante che conosca: me stessa. Vi abbraccio”.

