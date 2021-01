Ludovica Frasca nuda su Instagram/ La foto hot scatena le critiche: “Che brutta fine”

“To be confident with my self is my 2021 goal”, ovvero “Avere fiducia in me stessa è il mio obiettivo per il 2021” scrive Ludovica Frasca nell’ultimo post pubblicato su Instagram. L’ex velina di Striscia la notizia, nello scatto in bianco e nero, indossa soltanto uno slip e copre il seno nudo con le braccia mentre si scatta un selfie allo specchio mostrandosi senza veli. Una foto sicuramente desueta per la Frasca, che prima d’ora mai si era mostrata senza veli su Instagram, ma che pare essere spiegata proprio dalla didascalia che l’accompagna: la volontà di avere fiducia in se stessa, partendo col mostrare senza alcun tipo di problema il suo bellissimo corpo. Tantissimi sono stati i commenti positivi ricevuti dall’ex velina, soprattutto dal pubblico maschile, ma non è mancata qualche critica.

Ludovica Frasca tra complimenti e polemiche per lo scatto senza veli

C’è chi non ha apprezzato lo scatto senza veli di Ludovica Frasca e l’ha accusata di averlo pubblicato per qualche like in più su Instagram. C’è chi ha scritto: “Che brutta fine per un po’ di soldi…senza fine”, e ancora “Non sai più come metterti in mostra, prima ti fai bionda, ora ti mostri nuda.”; “Ogni scusa è buona per spogliarsi alla fine” ha invece fatto notare un utente. Per molti che hanno criticato lo scatto, tanti invece si sono complimentati con la Frasca per la sua grande bellezza, e c’è chi le ha fatto notare che non ha nulla da migliorare: “Obiettivo? Migliorare cosa ? Sei perfetta!!!” le ha scritto una fan.

