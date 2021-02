Ludovica Frasca, proposta di matrimonio da Frank Faricy/ Video: “Non potevo crederci”

“Non sapevo dove stessimo andando. Quello era l’hotel del primo bacio. Nella città che ci ha unito per la prima volta.” Inizia così il lungo messaggio che accompagna il romantico video postato da Ludovica Frasca su Instagram oggi 17 febbraio. Nelle immagini mostrate dall’ex velina di Striscia la Notizia va in scena la romantica proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Frank Faricy. “Ho detto sì!” fa sapere lei, mostrando il bellissimo anello donatole dal fidanzato. Palloncini a forma di cuore, un hotel e una vista mozzafiato accompagnano il rito per una classica ma sempre romantica proposta in ginocchio. “Mi sento ancora sulle nuvole perchè non avrei mai creduto potesse succedere a me. – racconta la Frasca – Invece l’altro giorno ho vissuto un sogno. Dalla mattina alla sera. È stato tutto perfetto e oltre quello che avrei mai potuto immaginare. È stato romanticissimo e dolcissimo.”

Ludovica Frasca si sposa: “Quando Frank si è inginocchiato non potevo crederci!”

Ludovica Frasca, ancora emozionata per la grande sorpresa ricevuta, racconta: “Quando Frank si è inginocchiato io ridevo dal nervosismo. Non mi è uscita una lacrima perchè non potevo crederci. E penso anche di avere avuto una reazione super goffa nonostante siano anni che mi immagino una scena del genere.” L’ex velina conclude poi il suo messaggio con una riflessione molto personale in cui svela: “La gente pensa che vivere sotto i riflettori o avere un lavoro che ci fa diventare conosciuti ci renda automaticamente delle persone senza complessi nè paure. Invece non è così. E la mia paura è sempre stata la solitudine. Aver trovato l’anima gemella è un concetto che un anno fa, dopo tante disavventure private, mai avrei pensato di trovare.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca (@ludovicamf)





