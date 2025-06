Ludovica Malagò e Vittoria Malagò, figli di Lucrezia Lante della Rovere: “Si fatica a riconoscerle”

Non tutti sanno che Lucrezia Lante della Rovere ha avuto due figlie da Giovanni Malagò, volto dello sport in quanto Presidente del Coni. Sono due le figlie di Lucrezia Lante della Rovere nate dal rapporto con l’ex marito: le due si chiamano Ludovica Malagò e Vittoria Malagò. Le gemelle oggi hanno 37 anni: sono nate infatti nel 1988. “Sono talmente tanto uguali che anche i nostri parenti stretti fanno fatica a riconoscerle” ha raccontato il papà. Ma cosa fanno oggi le figlie di Lucrezia Lante della Rovere, Ludovica e Vittoria? Vittoria è accompagnata con il Conte Luca Lucheschi e ha con lui tre figli, mentre Ludovica vive a Parigi e fa l’architetto e a sua volta ha due figlie.

Lucrezia Lante della Rovere è diventata mamma da giovanissima. “Sono diventata mamma a 21 anni. Non avevo nessuno che mi insegnasse, mi sono rivolta a una psicoanalista” ha ammesso qualche tempo fa a Verissimo la ex modella e attrice. Diventare mamma, per Lucrezia, non è stato semplice: come ha ammesso proprio lei stessa, nessuno le ha insegnato a fare la mamma. Marina Ripa di Meana non è mai stata una mamma chioccia mentre le sue amiche viaggiavano e andavano in discoteca. Per questo l’attrice si è rivolta ad uno psicoterapeuta che, per sua stessa ammissione, le ha insegnato “a fare la mamma”.

Ancora, parlando delle sue figlie, Lucrezia Lante della Rovere, ha raccontato di come sia oggi il loro rapporto e di come sia la sua vita con i nipoti. Ludovica Malagò e Vittoria Malagò, infatti, l’hanno resa nonna: “Le mie figlie hanno due bellissime famiglie: una ha tre figli e l’altra due”. Nonna amorevole, così come lo è da mamma, Lucrezia proprio a Verissimo ha raccontato di come non veda l’oro che i suoi nipotini crescano per fare attività diverse con loro.