Ludovica Martino: chi è l’attrice e fidanzato/ “Dopo lunghe relazioni, ora sono in un’altra fase”

Chi è l’attrice Ludovica Martino: tutto sulla sua carriera

Ludovica Martino è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, martedì 14 maggio. Bellissima e talentuosa, è tra le attrici più amate e apprezzate da pubblico e critica. Classe 1997, Ludovica è di Roma e, dopo la maturità classica, si iscrive all’istituto di recitazione Scuola Jenny Tamburi. Pur continuando a studiare recitazione, decide di non abbandonare gli studi e si laurea presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione alla Sapienza.. Arriva, così, la prima occasione come attrice quando recita, nel 2015, nelle fiction di Raiuno Che Dio ci aiuti e Tutto può succedere, oltre a comparire in un episodio dell’undicesima stagione di Don Matteo.

Il grande successo e la popolarità, però, arrivano quando ottiene il ruolo di Eva Brighi nella serie Skam Italia che diventa un vero e proprio fenomeno. Da quel momento, tutto cambia. Ludovica Martini recita anche nei film “Sotto il sole di Riccione”, Mio fratello, mia sorella, con Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi e viene scelta da Carlo Verdone per recitare nella seconda stagione di Vita da Carlo.

Ludovica Martino è single? Tutto sulla vita privata

Ludovica Martino è stata fidanzata con l’attore e collega Luca Grispini, che nella serie Skam Italia interpretava il ruolo di Federico. La storia tra i due, durata qualche tempo, è poi finita. L’attrice aveva ritrovato l’amore con l’avvocato Federico De Crescenzo con cui, tuttavia, pare sia finita come si intuisce dalle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Grazia in un’intervista risalente a febbraio 2024.

“Dopo lunghe relazioni, ora sono in un’altra fase. È un periodo radioso, diciamo che sono in fase esplorativa. Dopo anni passati a pianificare tutto, ora voglio godermi ciò che la vita mi offre senza troppe aspettative. Voglio conoscere me stessa per capire quale tipo di persona vorrei nel mio cammino di vita. Non voglio più accontentarmi come forse ho fatto in passato”, le parole dell’attrice.

