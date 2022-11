Ludovica Nasti, chi è l’attrice de L’Amica Geniale/ “Sophia Loren mi piace perché ha carattere”

Chi è Ludovica Nasti? Si racconta a Verissimo

Ludovica Nasti dopo il successo mondiale de L’Amica Geniale si racconta a Verissimo e rivela: “mi sento dentro una magia”. Proprio così’, la giovanissima attrice della serie dei record tratta dai libri di Elena Ferrante sta vivendo un momento davvero magico. Anche la madre Stefania non nasconde tutta la sua gioia dalle pagine del settimanale Oggi: “Ludovica non era vanitosa né eccentrica, ma riservatissima. Oggi sono molto orgogliosa, non solo perché fa questo lavoro, ma perché lo fa con passione, impegno e anche divertendosi: questo mi fa stare bene”. Per la giovanissima attrice di soli 16 anni il futuro è davvero promettente, visto che nei suoi piani c’è la scuola Strasberg di New York.

Nonostante il successo nel mondo della recitazione, Ludovica continua a studiare con professori privati per non perdere anni di scuola. “Spesso però i set mi vengono incontro con gli orari. E poi faccio i compiti, come tutti” – ha raccontato la giovane attrice che ha tra i suoi miti Julia Roberts e Sophia Loren.

Ludovica Nasti: “amo Julia Roberts e le commedie romantiche”

Parlando di miti e punti di riferimento, Ludovica Nasti ha le idee molto chiare. “Julia Roberts: amo le commedie romantiche. Oppure Millie Bobby Brown, più vicina alla mia età, perché oltre ai film fa anche campagne benefiche. Io sono attenta alle tematiche del bullismo e della violenza sulle donne. Crescendo capisco più cose e mi sto interessando molto anche all’ambiente. Viviamo in un periodo difficile” – ha raccontato l’attrice de L’amica geniale che non nasconde di avere una grandissima passione anche per Sophia Loren.

Proprio parlando dell’attrice Premio Oscar ha detto: “Sophia Loren mi piace perché ha carattere, che credo sia la cosa più importante nella vita. Il suo sguardo fulmina. Lei affittava una barchetta con sua sorella e si rivolgeva a mio nonno che, a Pozzuoli, aggiustava le barche. In famiglia l’ammirazione era tale che vent’anni fa mia madre ha chiamato la sua boutique Loren. Mio padre, poi, mi ha fatto vedere i film di Sophia”.











