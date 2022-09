Ludovica Nasti e le dichiarazioni sul docufilm di Sophia Loren/ “Lei è un modello…”

Ludovica Nasti, la carriera cinematografica e il rapporto con Sophia Loren

Ludovica Nasti è una giovane attrice di Pozzuoli e pur avendo solo 15 anni ha già ottenuto dei grandi risultati all’interno del mondo del cinema. Ha debuttato a soli 11 anni all’interno della serie tv “L’amica geniale” nei panni di Lila e da quel momento in poi la sua carriera è stata piena di soddisfazioni e nuove opportunità lavorative tra cui il film “Rosa Piera Stella” di Marcello Sannino e “Mondo cane” di Alessandro Borghi.

Una bellezza particolare che è stata spesso esaltata dal soprannome “la Sophia Loren di Pozzuoli”, questo sia per una leggera somiglianza estetica che perché la grande Sophia Loren è una delle sue attrici preferite se non un vero e proprio esempio. Il destino ha voluto che Sophia Loren facesse in qualche modo parte della vita della giovane attrice a partire dal messaggio che la grande attrice le aveva dedicato dopo l’uscita dell’Amica geniale: “Mi ha commosso la storia di Ludovica Nasti. Non si poteva scegliere bambina migliore di lei per interpretare il ruolo di Lila, che fa benissimo. Le auguro di cuore un grande successo e tutto il bene del mondo”. Ma questo non è tutto perché si dà il caso che la giovane attrice sarà una delle protagoniste del documentario Rai dedicato proprio alla grande Sophia Loren.

Le dichiarazioni di Ludovica Nasti sul documentario in onore di Sophia Loren

Ludovica Nasti ha iniziato ad amare il cinema e a voler far parte di questo mondo dopo aver affrontato una grave malattia, una leucemia linfoblastica B. La sua passione e il talento l’hanno portata al successo e attualmente sta vivendo una gioia immensa perché prenderà parte al documentario Rai in onore della sua attrice preferita, Sophia Loren.

A RadiocorriereTv, la giovane attrice ha dichiarato: “Ho avuto la possibilità di raccontare una persona che mi sta molto a cuore e una delle attrici più forti che il cinema abbia mai avuto, parlare di Sophia Loren e stata un’emozione e al tempo stesso una grande opportunità. Mi piace dire che Sophia è il cinema italiano ma lei è anche un modello. La sua non è una storia qualunque, è un esempio importante per tutti coloro che coltivano un sogno. È partita dal nulla e la sua vita è conferma di come essere determinati sia fondamentale per poter emergere”. Riguardo ai suoi sogni invece, Ludovica ha dichiarato: “Spero di continuare a recitare, ma se un giorno non dovesse essere più così, accetterò ciò che verrà. Fare l’attrice mi piace e ci metto il cuore. Spero di rimanere in salute, di avere vicino la mia famiglia e di continuare a studiare perché l’istruzione è alla base di tutto. Voglio essere la Ludovica di sempre”.

