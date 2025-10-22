Anticipazioni Noi del Rione Sanità, nuova fiction di Rai 1,Ludovica Nasti è Anna e svela: "Farà gesti importanti per il fratello Alex"

Anticipazioni Noi del Rione Sanità, Ludovica Nasti è Anna: “Ragazza determinata e generosa”

C’è grande attesa per il debutto domani, giovedì 23 ottobre 2025, in prima serata su Rai1 della fiction Noi del Rione Sanità, tratta dal libro autobiografico di Don Loffredo che nella serie diventa Don Giuseppe Santoro ed ha il volto di Carmine Recano. Nel cast c’è anche l’ex bambina prodigio de L’Amica Geniale Ludovica Nasti che interpreta Anna, una dei giovani del quartiere che come tanti altri troverà in Don Loffredo un punto di riferimento. Ludovica Nasti oggi è ospite da Caterina Balivo a La volta buona per fornire delle anticipazioni Noi del Rione Sanità.

Tuttavia, delle anticipazioni Noi del Rione Sanità Ludovica Nasti le ha già fornite in svariate interviste. Nei giorni scorsi durante una chiacchierata con SpettacoloMania la giovane ha anticipato sul personaggio di Anna di Noi del Rione Sanità: “Il mio personaggio è Anna, una ragazza del quartiere che grazie a questa storia scopre le proprie capacità interiori, matura nel corso della storia e inizia anche ad accettare tanti parti di se stessa. È una ragazza determinata, a tratti anche molto generosa e ha un lato interiore molto debole.”

Ludovica Nasi è Anna ne Noi del Rione Sanità: “Legame fortissimo con il fratello Alex”

Durante l’intervista Ludovica Nasti ha fornito altre anticipazioni Noi del Rione Sanità e sul suo personaggio rivelando che nel corso delle varie puntate avrà una crescita importante: “Anna ha un interiorità che non caccia fuori quasi mai e che non fa vedere perché fa vedere sempre la sua parte forte, la sua corazza, però poi si scoprirà tanto di lei. A me fa molto piacere perché è una ragazza che insieme agli altri si è fermata, si è guardata dentro ed ha visto che poteva tante capacità di poter mostrare anche all’aiuto di Don Giuseppe.” Importante ai fine della trama sarà anche il rapporto che Anna ha con il fratello Alex, che lotta con la dislessia. L’attrice ha rivelato: “Anna e il fratello hanno un rapporto fortissimo e bellissimo e nel corso della storia si faranno tanti gesti importanti l’uno per l’altra soprattutto Anna per Alex.”