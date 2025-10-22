Ludovica Nasti e la grande passione per la recitazione, cosa si sa sulla sua sfera sentimentale? L'attrice ha un fidanzato?

Ludovica Nasti sarà presente nello studio de La volta Buona nella puntata che andrà in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. La giovane e amatissima attrice parlerà della nuova fiction Rai intitolata ‘Noi del rione Sanità’, dove lei interpreterà il ruolo di Anna. Negli ultimi anni ha conquistato un grande successo grazie al suo incredibile talento, la sua carriera è iniziata quando era solo una bambina e si sta facendo sempre più spazio sul piccolo e grande schermo.

Quando aveva cinque anni la nota attrice ha scoperto di avere la leucemia e da quel momento è iniziata una lunga e difficile battaglia che è riuscita a sconfiggere. Lei stessa qualche tempo fa ha fatto sapere di non essere più in pericolo, infatti è guarita del tutto. Dopo aver sconfitto la malattia la madre decise di iscriverla in alcune agenzie e le sue foto sono state pubblicate in alcuni cataloghi di moda per bambini, approdò anche nel programma Quattro mamme di Fox. Il vero successo però è arrivato con il ruolo di Lila nella fiction L’amica geniale.

Ludovica Nasti e la grande passione per la recitazione: cosa si sa sulla sua sfera sentimentale

Grazie alla fiction L’amica geniale l’attrice si è aggiudicata il Premio Flaiano e il Globo d’Oro come giovane promessa. Ha poi recitato in altri film e fiction come: Rosa Pietra Stella, Mondocane, La storia di Frank e Nina, Romulus, Un posto al sole, Mina Settembre e altre ancora.

Adesso è pronta a tornare in televisione con la fiction ‘Noi del rione sanità’, la giovane attrice ha una grande passione per la recitazione e sono in molti a pensare che continuerà a conquistare importanti traguardi. Cosa sappiamo invece sulla sua sfera personale? Ludovica Nasti in varie occasioni ha fatto sapere di avere un rapporto speciale e fortissimo con la sua famiglia. C’è anche un fidanzato nella sua vita? Ad oggi non sembra che il suo cuore batta per qualcuno, sui social non c’è nessuna foto che lo lascia pensare e non è mai stata pizzicata con qualcuno. Lei in una passata intervista rilasciata a Vanity Fair aveva rivelato che nessuno era ancora riuscito a farle perdere la testa. Aveva anche detto che c’erano state delle simpatie ma nulla di più.

