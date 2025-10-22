Ludovica Nasti era solo una bambina quando ha scoperto di essere malata di leucemia, come sta oggi l'attrice.

Tra gli ospiti di oggi a La volta buona ci sarà anche Ludovica Nasti per presentare la nuova fiction Rai ‘Noi del rione Sanità’, in onda da giovedì 23 ottobre 2025 su Rai Uno in prima serata. Nonostante sia molto giovane l’attrice ha già conquistato un notevole successo, ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione quando aveva solamente dieci anni e da quel momento non si è più fermata.

Il ruolo che le ha fatto conquistare un’incredibile visibilità in passato è stato quello di Lila nella fiction ‘L’amica geniale’, ma ha recitato in molte altre note fiction e film come Con tutto il cuore, La storia di Frank e Nina, Mina Settembre, Il Gattopardo e altri ancora. In passato Ludovica Nasti ha dovuto fare i conti con una dura e dolorosa battaglia, lei stessa ha più volte raccontato di aver scoperto quando aveva solamente cinque anni di avere la leucemia.

Il ricordo doloroso di Ludovica Nasti sulla malattia: l’attrice ha sconfitto la sua battaglia

In varie occasioni l’attrice ha fatto sapere che grazie al sostegno e alla vicinanza dei suoi genitori non aveva paura, nonostante abbia affrontato momento davvero difficili. Per lei sono stati anni terribili, le cure erano molto pesanti, trascorreva tantissimo tempo in ospedale dove ha dovuto affrontare anche periodi di forzato isolamento. Lei però non ha mai perso la speranza, a detta sua la madre l’ha sempre fatta vivere come ne La vita è bella di Benigni.

Di fronte alla perdita dei capelli si dicevano convinte che sarebbero cresciuti più belli e più forti e pensavano alle trasfusioni di sangue come alla coca cola. Da molti anni è riuscita a sconfiggere la sua battaglia, anche se ne ha avuto la conferma ufficiale dopo la maggiore età. Ludovica Nasti nei mesi scorsi ha fatto sapere di aver vinto in modo definitivo la sua più dura battaglia, quella contro la leucemia. Nel periodo in cui era tornata sul piccolo schermo nella fiction Mina Settembre ha festeggiato il primo anniversario della sua nuova vita, da quando le hanno detto di essere totalmente guarita e fuori pericolo.

