Ludovica Nasti, la malattia: la lotta alla leucemia/ “E’ stata una battaglia difficile”

Ludovica Nasti, “Leucemia? Ho imparato a non lamentarmi per i problemi banali”

Ludovica Nasti e la leucemia. La giovane attrice de L’Amica Geniale ha lottato contro la leucemia, una battaglia da cui è uscita vincitrice. Intervistata da Vanity Fair ha raccontato come la malattia sia diventata un elemento che la definisce: “è uno dei tanti elementi che mi definiscono, è stata una battaglia difficile, ma mi ha insegnato che ci sono cose che ti fanno male e altre che sembra che te lo facciano, quando invece non è così. Ho imparato a non lamentarmi per i problemi banali”. Ammalarsi ad una età così giovane ha sicuramente l’ha fatta crescere e maturare in fretta e non lo nasconde affatto.

ELENA TRAVAGLIA, EX FIDANZATA MARCO BELLAVIA/ "Mai sposati, nostro figlio Filippo..."

“Mi ha dato un modo diverso di guardare la vita: noi ragazzi siamo convinti di avere diritto a tutto, e subito. Io invece penso che ci voglia tempo, pazienza, studio. Perché la vita è una cosa preziosa che va coltivata. Io durante il percorso, ogni mattina che appoggiavo i piedi per terra, mi sentivo grata e felice. Essermi ammalata da bambina credo abbia reso tutto più facile: capivo e non capivo, e mi fidavo del racconto di mia mamma che è sempre stato onesto, ma positivo” – ha raccontato.

MARCO BELLAVIA E IL FLIRT CON PAMELA PRATI/ "Mi emoziono quando parlo di lei..."

Ludovica Nasti e la malattia: la chemio e la perdita dei capelli

“Quando entravano dei bambini nuovi in reparto, i medici mi dicevano di parlare con loro per tirarli un po’ su di morale. Prima che iniziassero a perdere i capelli per la chemio dicevo a tutti il mio motto: “Ricresceranno più forti e più belli”. Ed è vero, perché io adesso ho capelli bellissimi” – ha raccontato Ludovica Nasti ricordando gli anni della sua malattia. Per fortuna la giovane attrice de L’amica geniale è riuscita a sconfiggere la malattia potendo così ritornare a casa. “Bello, e strano. La gente veniva a trovarmi con la mascherina, abbiamo dovuto buttare i vecchi peluche e dare via il gattino. Per fortuna l’ha preso mia zia, così ho continuato a vederlo” – ha raccontato l’attrice che però non ha mai pensato di essere in pericolo di vita.

FLAVIO MONTRUCCHIO, MARITO ALESSIA MANCINI/ "Insieme da 20 anni, superate crisi..."

“Anche se ho visto morire bambini che erano in reparto con me, e anche se ogni volta che faccio i controlli provo un’emozione molto forte, non ho mai veramente avuto paura di non farcela. L’amore dei miei genitori e dei miei fratelli mi ha sempre fatta sentire protetta. E, quando sono tornata a casa, il fatto che mamma e papà si alternassero al lavoro per stare con me mi sembrava solo una cosa bellissima. Con papà giocavamo a Maria De Filippi: io cantavo, ballavo, lui faceva il giudice” – ha detto l’attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA