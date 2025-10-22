Ludovica Nasti, nel pieno della sua giovane e luminosa carriera, si è raccontata a La Volta Buona tra nuovi progetti e la malattia a 5 anni.

Giovane e brillante, talentuosa e magnetica; Ludovica Nasti ha solo 19 anni ma è già uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano. A piccoli passi sta costruendo una carriera luminosa, nel segno di un’icona che è per lei un punto di riferimento fin dagli albori della sua passione: “Guardavo i film di Sophia Loren con i miei genitori, è nato così questo amore incondizionato”. La diva del cinema internazionale ha avuto anche modo di complimentarsi con lei per il ruolo di Lila ne ‘L’Amica Geniale’ ma la giovane attrice sottolinea: “C’è chi mi paragona a lei, ma di Sophia Loren ce n’è una; così come vorrei che un giorno di Ludovica Nasti ce ne sia una…”.

Parole mature quelle di Ludovica Nasti; seppur ancora giovanissima, sia dal punto di vista professionale che personale ha già vissuto tanto. Con il ruolo di Lila si è affermata nel mondo del cinema internazionale e – come raccontato a La Volta Buona – c’è ancora incredulità per quel primo traguardo che ha spianato la strada del suo sogno: “Ancora non ci credo al successo di Lila, ai 7 mesi di casting: ho ancora la pelle d’oca per il fatto di essere stata scelta io senza esperienze in questo campo. Il destino esiste, ti mette davanti delle cose che sono fondamentali”.

Ludovica Nasti a La Volta Buona: “Racconto della malattia per infondere speranza”

Come anticipato, la vita ha riservato delle sfide particolarmente difficili a Ludovica Nasti soprattutto nel privato. A soli 5 anni ha dovuto lottare contro la malattia; una leucemia che l’ha costretta a diversi mesi di ricovero, alla distanza dai suoi fratelli potendo vedere unicamente i genitori. Al netto di tutto, però, colpisce la sua percezione: “Un momento di felicità nonostante fosse difficile… Ho vissuto quei momenti con la spensieratezza di una bambina di 5 anni anche perchè mi veniva raccontato tutto sotto forma di gioco. Capivo la circostanza, anche perchè nemmeno i miei fratelli mi potevano stare vicino”.

Oggi Ludovica Nasti può dire di avercela fatta, di aver sconfitto la malattia, di essere protagonista del sogno che ha sempre agognato: “Dopo mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva”. Non trattiene le lacrime la giovane attrice nel raccontare del suo supporto quotidiano per chi vive il suo medesimo calvario, spesso proprio presso l’ospedale dove per mesi ha seguito le cure contro la leucemia: “A me fa bene parlarne perchè credo ci sia bisogno di speranza; la ricerca va avanti e quindi bisogna crederci”.