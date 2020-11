Ludovica Olgiati, è morto il nonno per Covid/ “Voglio essere come te, mi manchi e…”

Ludovica Olgiati è in lutto per la morte dell’amato nonnino che si è spento ormai qualche giorno fa per il Covid. La bella protagonista della prima edizione de Il Collegio è tornata sui social per pubblicare una foto con il suo amato nonno annunciando il suo lutto e confidandosi con i suoi fan sul dolore che prova in questo momento, della sua voglia di riabbracciarlo un giorno, ma anche quella di essere come lui o avere un uomo accanto come lui. Un uomo d’altri tempi, una persona, l’unica, che non aveva mai paura di deludere, che sapeva fare i calcoli a mente e che amava stare seduto davanti al fuoco o fare un pisolino sulla sua poltrona rossa, un nonno che sicuramente non dimenticherà mai e che continuerà ad amare e portare dentro il cuore. Ludovica Olgiati proprio nei giorni scorsi aveva avuto modo di vedere il nonno attraverso una videochiamata grazie alle infermiere che lo avevano in cura in occasione dei suoi 85 anni e quelle immagini avevano commosso tutti.

Ludovica Olgiati, è morto il nonno per Covid, la dedica speciale..

I fan anche oggi si stringono intorno a Ludovica Olgiati che nelle storie ammette di sentirsi un po’ meglio adesso ma che soprattutto la sera si sente ancora un po’ male per la perdita del nonno e così sui social scrive: “Ciao Nonno, avrei voluto posticipare questo momento il più possibile, anzi, all’infinito. Eppure mi sono dovuta armare di carta e penna prima del previsto. Mi sei scivolato dalle braccia e sei volato via, mesto e silenzioso. Proprio come è stata umile e silenziosa la tua vita, fatta di lavoro e sacrifici… Quando mi chiedono “a chi vorresti assomigliare?” rispondo sempre “al mio nonno!”. Inutile dire che sei il prototipo di uomo che vorrei al mio fianco per tutta la vita..”. Alla fine lo bacia e gli assicura che si occuperà della sua nonna in attesa di riabbracciarlo.



