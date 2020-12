Ludovica Olgiati, fidanzata Luciano Spinelli?/ Tanti dubbi su quella complicità

Ludovica Olgiati è la fidanzata di Luciano Spinelli? Difficilmente il noto tiktoker parlerà di questo particolare, che ha fatto molto rumore, durante la puntata di Junior Bake Off Italia 2020 in cui sarà ospite. Più volte per ha voluto chiarire questa voce anche se in alcuni video ha voluto scherzare sull’ipotesi di vedersi vicino alla ragazza. Webooh aveva alimentato questa voce, riportando le impressioni di molti fan incuriositi da questa loro vicinanza. Lo stesso Spinelli, come riporta SoloGossip, ha smentito questa possibile relazione in una live con Giulia Salemi, sottolineando che sono molto amici ma che tra loro non c’è molto altro. Ha confessato che insieme i due amano scherzare su questa possibilità. Una volta addirittura Ludovica aveva finto sul web di aspettare un figlio proprio da Luciano, svelando poi che si trattava di uno scherzo.

Ludovica Olgiati, fidanzata Luciano Spinelli? Chi è?

Ma chi è Ludovica Olgiati che viene additata come la fidanzata di Luciano Spinelli? Nata nel 2003 a Parabiago è un’artista musicale che in passato ha partecipato al social reality Il Collegio. Su Youtube Ludovica ha un canale molto seguito con oltre 450mila follower e una media di circa 150mila visualizzazioni a video. Giovane e luminosa è una ragazza molto simpatica e che ha un futuro nell’intrattenimento. Incredibile è anche il successo che ha registrato su Instagram dove ha superato da poco un milione di follower. Dolce e bellissima ha conquistato il pubblico dei più piccoli con i maschietti che la adorano e le ragazze che cercano di imitarla.



