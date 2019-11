Ludovica Pagani, calendario hot/ Da oggi le sue foto piccanti a portata di mano…

Ludovica Pagani torna a spogliarsi e questa volta non per uno scatto Instagram da mettere sui social ma per una serie di foto hot che messe insieme daranno vita al suo calendario disponibile da oggi in tutte le edicole. Dopo quello di Taylor Mega, sembra che la nuova dimensione delle influencer sia proprio il calendario hot, proprio in stile veline qualche anno fa, ma davvero delle ragazze sempre molto provocanti sui social andranno a ruba anche in edicola? La risposta sembra che sia sì visto che anche Ludovica Pagani è chiamata a lasciare il mondo del WWW per lanciarsi in quello della carta stampata per permettere ai suoi fan o ai soli amanti delle donne, di avere le sue foto appese nella cameretta o, magari, in qualche camion di uno dei tanti autisti che battono le strade italiane. A ricordare l’appuntamento con i fan è proprio Ludovica Pagani che sui social scrive: “DOMANI IN TUTTE LE EDICOLE potrete trovare il mio primo CALENDARIO! Siete pronti? Ricordatevi che il 4 dicembre sarò a Milano per un Meet&Greet aperto a tutti ( non serve pasa ne niente ) ps. Ho preparato un contest speciale per chi lo acquisterà!“.

LUDOVICA PAGANI HOT PER IL SUO PRIMO CALENDARIO

Chi voleva partecipare all’evento di Milano senza comprare il calendario si sbagliava e di grosso visto che Ludovica Pagani ci tiene e ha invitato tutti ad acquistarlo proprio per poterla incontrare anche dal vivo. La star da oltre 2 milioni di follower su Instagram, è la protagonista del calendario 2020 firmato da Chi e Tv Sorrisi e Canzoni e che sarà disponibile proprio da oggi in edicola regalando ai suoi fan 12 scatti inediti ed esclusivi a cui ha lavorato ispirandosi ai generi musicali. Lei stessa ha riferito: “Lavorare a questo calendario è stato davvero intenso e gratificante e ricorderò per sempre questa esperienza e, soprattutto, un team di lavoro in perfetta armonia e con cui abbiamo in qualche modo ripercorso la storia della musica. Sono soddisfatta e orgogliosa del risultato e spero possa trasmettere le stesse emozioni che solo la musica a volte riesce a dare”. Il resto dovrete dirlo voi.

