Ludovica Pagani, seno in vista e spacco inguinale per pulizie/ “Chi ha detto che…”

Ludovica Pagani bellissima e sensuale anche per le pulizia domestiche. L’influencer ha regalato ai suoi 2,5 milioni di followers una sua visione inedita. Anche Ludovica Pagani, infatti, fa le pulizie a casa, ma diversamente dalla maggior parte delle persone, la Pagani sceglie di indossare un abito da sera, lungo ed elegante, anche per spolverare i mobili della sua casa. Nella foto che ha già portato a casa quasi 200mila like, Ludovica indossa un abito argentato con una profonda scollatura che mette in evidenza il seno lasciato libero dall’assenza del reggiseno e uno spacco inguinale. A rendere più suggestiva la foto è il sorriso della Pagano e lo spolverino che ha tra le mani Ludovica anche se i fans sono sicuramente colpiti dall’indiscutibile bellezza dell’influencer.

LUDOVICA PAGANI: ABITO SENSUALE PER LE PULIZIE DOMESTICHE

Cosa bisogna indossare per fare le pulizie domestiche? A dare un consiglio ai propri followers è Ludovica Pagani. “E chi ha detto che non si possono fare le pulizie in abito da sera?“, scrive la bellissima influencer conquistando i consensi dei suoi fans. “La Dea con lo swiffe”, “fossero tutti come te”, scrivono alcuni utenti. Altri, poi, lasciano anche commenti ironici: “Quando vuoi andare in discoteca ma poi ti ricordi che sei in quarantena e non ti va di cambiarti di nuovo”, “scesa giu’ dall’Olimpo ma con lo swiffer in mano”, “amore vieni a pulire casa mia?”. Insomma, il look serale ed elegante della Pagani per fare la pulizia sembra abbia conquistato tutti. Le fans cominceranno a seguire il suo esempio?







