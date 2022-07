Ludovica Pagani tra El Shaarawy e Michele Morrone?/ Vola alle Baleari dal calciatore…

Ludovica Pagani, scoppia il gossip con Michele Morrone e Stephan El Shaarawy

Bellissima e sicuramente molto corteggiata, Ludovica Pagani è la protagonista del gossip estivo di questo 2022. Dopo la presunta crisi con Stephan El Shaarawy, riportata dal settimanale Chi che, lo scorso settembre scriveva: “E’ finita la storia d’amore tra il calciatore Stephan El Shaarawy e la blogger Ludovica Pagani. Da quando la Roma è allenata da Mourinho, il ‘faraone’ pensa solo al calcio e spera di ritrovare la Nazionale di Roberto Mancini”, la Pagani è stata nuovamente accostata a Stephan El Shaarawy.

A riportare l’indiscrezione è sempre il settimanale Chi che, tra le Chicche di gossip pubblicate sul numero in edicola dal 6 luglio, racconta di un viaggio alle Baleari della Pagani dove avrebbe ritrovato proprio El Shaarawy. Il tutto, però, sarebbe avvenuto dopo una tappa in Salento dove sarebbe stata pizzicata in compagnia di Michele Morrone.

Ludovica Pagani tra Michele Morrone e l’ex El Shaarawy?

“Pochi giorni fa nel Salento l’attore Michele Morrone si accompagnava con l’influencer Ludovica Pagani. I due sono stati sorpresi anche in spiaggia il giorno dopo. Ma successivamente la Pagani è volata alle Baleari dove ad attenderla c’era Stephan El Sharawy, calciatore della Roma, e suo ex. Forse ex…”, scrive il settimanale Chi tra le Chicche di gossip.

Nessun commento, tuttavia, da parte della Pagani che, super discreta e riservata preferisce non parlare della propria vita privata. I rumors su un presunto ritorno di fiamma tra Ludovica ed El Shaarawy, tuttavia, si erano diffusi già alla fine di giugno quando l’esperto di gossip Alessandro Rosica, attraverso la propria pagina Instagram Investigatore Social, aveva parlato della presenza del calciatore e della Pagani a Mykonos durante lo stesso periodo.

