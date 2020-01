Ludovica Pagani/ Video, “Flirt col fidanzato di Paola Di Benedetto, ma Fede Rossi…”

Ludovica Pagani avrebbe avuto un flirt con Federico Rossi, il “Fede” del duo musicale Benji & Fede, nonché attuale compagno della concorrente del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto. Niente allarmismi però: la presunta liaison, durata pochissimo, sarebbe avvenuta prima della relazione tra il cantante e l’ex Madre Natura. A renderlo noto in esclusiva è stata la stessa influencer ospite del formata Casa Chi, chiamata a commentare le ultime vicende legate ai protagonisti del reality di Alfonso Signorini, il GF Vip 4. Ed è stata sempre Ludovica, incalzata da Raffaello Tonon, a confermare il flirt ma al tempo stesso a precisare che la loro frequentazione lampo sarebbe avvenuta quando entrambi erano single e quando ancora Fede e Paola non si erano conosciuti: “Storia d’amore? Un parolone”, ha commentato l’influencer, per poi svelare di essersi frequentati “più o meno due mesi…”. Nonostante il tentativo del padrone di casa di realizzare uno scoop, il tentativo sembra essere fallito miseramente.

LUDOVICA PAGANI E IL FLIRT CON FEDE ROSSI (MA PRIMA DI PAOLA DI BENEDETTO)

Il presunto flirt tra Ludovica Pagani e Federico Rossi, attuale fidanzato di Paola Di Benedetto ci sarebbe stato circa due anni fa. “Prima che io mi fidanzassi”, ha chiarito l’influencer, ribadendo come la loro frequentazione sarebbe avvenuta in un periodo ben lontano rispetto alla storia attualmente in corso tra il cantante e la giovane concorrente del Grande Fratello Vip. “Perché è finita questa relazione? Perché io non provavo più le stesse cose. Siccome per me il rispetto è sacro, ho preferito chiudere”, ha aggiunto, specificando quindi di essere stata lei ad aver voluto chiudere la storia. I presenti in studio hanno tentato di conoscere maggiori dettagli sul gossip ma la prima ad apparire in imbarazzo è stata proprio la Pagani. Fede è forse il classico ragazzo “bello ma che non balla?”. Pronta la replica della giovane: “Ma no! Ci sono frequentazioni che vanno bene ed altre che vanno male. È durata due mesi circa”. Paola Di Benedetto, dunque, dovrebbe dormire sogni tranquilli dal momento che la relazione flash tra Ludovica e Federico sarebbe nata e finita in poco tempo prima della loro conoscenza.





