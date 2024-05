Ludovica Sauer, chi è la moglie di Alessandro Cattelan/ “Con lei ho tirato fuori il coraggio…”

Nella vita privata e sentimentale del celebre conduttore Rai, Alessandro Cattelan, c’è la moglie Ludovica Sauer, modella metà svizzera e metà brasiliana. I due si sono conosciuti nel 2008, un periodo in cui Alessandro era in cerca dell’amore vero. “All’inizio non lo trovavo ma poi incontrai Ludovica”, racconta il presentatore in una intervista al Corriere della sera. Il luogo del primo incontro con la moglie è un posto speciale: lo stadio. Alessandro Catellan e Ludovica erano andati a vedere l’Inter, quando all’intervallo lui decise di farsi coraggio.

“Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”, il racconto di Alessandro Cattelan sul primo incontro con la moglie Ludovica.

Due figlie dall’amore tra Alessandro Cattelan e sua moglie Ludovica Sauer

E così, il ‘piano’ di Alessandro Cattelan ha funzionato. Qualche anno dopo si sono sposati in gran segreto, celebrando una storia d’amore davvero speciale. “Ludovica era in sbattimento pensando che potevano venire fuori questioni burocratiche – ha raccontato Alessandro Cattelan – Al che, ho detto: ‘vabbè sposiamoci’”. Una proposta di nozze che lui stesso ha definito molto triste, ma che ha poi portato alla costruzione di una bellissima famiglia.

Nel 2012 è nata la figlia Nina, mentre nel 2016 è arrivata Olivia. “Io sono il tipo di genitore che cambia i pannolini, che guida il passeggino, che ama esserci”. Con la moglie Ludovica, oggi, sembra andare tutto per il meglio. La relazione amorosa prosegue a gonfie vele, anche se i due sembrano prediligere una certa privacy. Della coppia, infatti, si sa pochissimo. Questo perché il conduttore e la moglie hanno deciso di vivere la propria storia alla larga dai riflettori.

