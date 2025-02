Ludovica Sauer è la moglie di Alessandro Cattelan, che quest’anno è stato scelto da Carlo Conti come conduttore del DopoFestival e co-conduttore della finale di Sanremo 2025. Sulla scia del successo e della popolarità legata alla kermesse più commentata di sempre, si accendono i riflettori anche sulla vita di Cattelan che è felicemente sposato dal 2014 con Ludovica Sauer, modella ed influencer di origini tedesche e brasiliane. Una bella storia d’mare quella nata tra Alessandro e la moglie Ludovica suggellata anche dalla nascita di due splendide figlie Nina e Olivia.

Il primo incontro tra i due è stato allo Stadio San Siro di Milano ed è stato davvero originale, visto che in quell’occasione Alessandro per fare colpo si è presentato come un giocatore di calcio. A rivelarlo è stata proprio Ludovica ospite del podcast di Diletta Leotta: “mi diede il suo numero scrivendo le lettere”.

Ludovica Sauer: “secondo matrimonio a Las Vegas con le nostre figlie”

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan nel 2014 sono diventati marito e moglie, due anni dopo la nascita della prima figlia. La proposta di matrimonio è arrivata a sorpresa dalla modella ed influencer come ha rivelato a Diletta Leotta: “dopo la nascita di Nina era l’ora!”. Nonostante il primo matrimonio, Ludovica non nasconde di sognare un secondo matrimonio pazzo a Las Vegas in compagnia delle sue due figlie: “in futuro ci sposeremo a Las Vegas per la seconda volta con le nostre figlie”.

Ma chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan? Classe 1981, Ludovica è una influencer e modella di successo seguita da più di 200 mila follower sui social dove condivide scatti della sua vita lavorativa, ma anche privata. Dall’unione con Alessandro sono nate due figlie Nina e Olivia che non sono molto interessate al lavoro del padre. “X Factor non lo seguono, anche se guardano Sanremo” – ha rivelato il conduttore!