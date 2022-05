Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan/ “Con lei ho tirato fuori il coraggio”

E’ stata la comune fede per l’Inter a fare da Cupido tra Alessandro Cattelan e la modella Ludovica Sauer: i due, infatti, si sono incontrati per la prima volta allo stadio di San Siro in occasione di una delle partite giocate dalla formazione nerazzurra. E ora che i due hanno formato una famiglia grazie alle loro bambine Nina e Olivia non possono che vivere ancora con più trepidazione le partite della loro squadra del cuore, che non può che fare da collante per la coppia.

Anche il lavoro di lei è legato al mondo dello sport. Ancora adesso, infatti, lei viene chiamata per presenziare a eventi legati a MotoGp e Formula Uno (altre sue passioni), oltre che alle premiazioni del Giro d’Italia. Il loro matrimonio è stato poi celebrato nel 2014, ma è stato un appuntamento che ha coinvolto solo pochi intimi, a loro non interessava coinvolgere tante persone, ma semplicemente quello che contava era la loro promessa reciproca.

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan: tutto è nato allo stadio

Non è certamente azzardato dire che sia stato lo stadio il teatro dell’inizio dell’amore tra Alessandro e Ludovica. Il conduttore ha infatti avvertito subito che lei avesse qualcosa di speciale e ha fatto il possibile per saperne di più, nonostante la sua proverbiale timidezza: “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un Ciao, come mai sei qui sola?. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno”.

E alla fine la decisione di osare in quell’occasione si è rivelata la scelta giusta, visto che i due sono ancora felici e innamorati. “Con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare” ha concluso l’ex presentatore di “X Factor“.

