Nel 2014 Alessandro Cattelan ha sposato la moglie, Ludovica Sauer, dalla quale ha avuto inoltre due figlie, Nina e Olivia, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016. La modella e bellissima moglie di Alessandro Cattelan è nata in Svizzera nel 1981. Da parte di mamma, la ragazza ha origini brasiliane e per questa ragione è cresciuta in Sud America. È poi arrivata in Italia dove ha conosciuto suo marito nel 2008. L’amore è scoccato allo stadio, a San Siro, durante una partita: lei stava lavorando, lui era lì come spettatore. Tra primo e secondo tempo, il conduttore si è avvicinato a quella che poi sarebbe diventata sua moglie, approcciando con lei: “Sono timido, ma lei era troppo bella per lasciarsela scappare” ha raccontato Cattelan.

La coppia si è detta di “sì” in municipio a Milano in una cerimonia molto intima, con pochi presenti: tra questi ovviamente la figlia Nina, nata due anni prima. La proposta ufficiale non c’è mai stata: è stata Ludovica Sauer a chiedere ad Alessandro Cattelan di sposarla. “La proposta l’ho fatta io, anzi l’ho obbligato. Dopo che è nata la prima delle nostre figlie, Nina, gli ho detto: ‘Direi che è anche l’ora’. Gli ho chiesto di farmi mettere in regola” ha rivelato la splendida modella.

Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan e figlie: la vita in famiglia

La moglie di Alessandro Cattelan, Ludovica Sauer, è molto riservata. Sappiamo però che ama passare del tempo in famiglia e soprattutto con le loro bimbe, Nina e Olivia. Le due piccole sono la colonna portante della famiglia: sempre sorridenti e vivaci, tengono impegnati i genitori che cercano di renderle felici in ogni modo. Spesso, infatti, la famiglia si regala dei viaggi davvero stellari tra Stati Uniti e altri Paesi del mondo. Così, Ludovica e Alessandro Cattelan fanno crescere le loro figlie alla scoperta del mondo.