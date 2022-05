Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan/ “Troppo bella per lasciarla scappare”,

Ludovica Sauer è la moglie di Alessandro Cattelan, nata a Locarno da una famiglia per metà brasiliana e per metà tedesca, anche se è in Italia che ha costruito la propria vita e la propria carriera da modella. I due si sono conosciuti grazie ad una loro grande passione: l’Inter, il conduttore durante un’intervista a Grazia ha raccontato come durante una partita abbia visto tra gli spettatori la donna: “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”.

Eurovision 2022, Laura Pausini sbotta: "Porca vacca!"/ La gaffe è virale

I due si sono sposati nel 2014, due anni dopo la nascita della loro prima figlia Nina, una scelta commentata da Cattelan: “Quando hai figli ti viene il pensiero che ci possano essere problemi a livello burocratico e nel dubbio abbiamo deciso di sposarci. Una cerimonia durata non più di dieci minuti”.

Ludovica Sauer inseparabile da Alessandro Cattelan

Il lavoro di Ludovica Sauer continua ad essere legato alla passione per lo sport, la donna infatti presenzia ad eventi legati alla MotoGp, Formula Uno e alle premiazioni del Giro d’Italia, oltre ad essere un influencer molto seguita sui social con circa 200 mila followers.

Eurovision 2022, prima semifinale: i 10 finalisti e classifica/ Le pagelle: Portogallo al top!

Il rapporto tra Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer è molto forte e, in occasione del compleanno del conduttore dell’Eurovision 2022, Alessandro Cattelan non ha perso l’occasione per ribadire il forte legame che lo lega alla donna condividendo sul suo profilo Instagram alcune foto in compagnia di sua moglie con la didascalia: “Best present ever”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

LEGGI ANCHE:

Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan/ "Con lei ho tirato fuori il coraggio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA