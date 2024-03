Ludovica Sauer, Nina e Olivia, moglie e figlie di Alessandro Cattelan/ “Un po’ sono timido ma con lei…”

Chi è Ludovica Sauer moglie di Alessandro Cattelan e come si sono conosciuti

Alessandro Cattelan, noto presentatore televisivo, domenica 3 marzo, sarà ospite di Domenica in per parlare di se stesso e del suo varietà di seconda serata di Rai2 “Stasera c’è Cattelan”, a cui si aggiungeranno presto altri progetti televisivi. La storia di Cattelan, senza dubbio, non può essere raccontata senza citare le figure femminili più importanti della sua vita: la moglie Ludovica Sauer e le figlie Nina e Olivia.

Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan, è una modella nata in Svizzera da papà tedesco e mamma brasiliana, cresciuta in Brasile e attualmente è anche un’influencer: il suo profilo Instagram è seguito da oltre 196 mila utenti. Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer si sono conosciuti durante una partita dell’Inter, squadra del cuore del conduttore, prima del 2014; in quel periodo lui aveva raccontato a Vanity Fair: “In quel periodo ero alla ricerca dell’amore della mia vita, all’inizio non l’ho trovata ma poi ho incontrato Ludovica. Ho fatto io il primo passo, la prima cosa che le ho detto è stata ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”. I due si sono sposati nel 2014 in gran segreto, il conduttore ha sempre dichiarato di essere un uomo molto ironico ma per niente romantico e ciò si evince dalla sua proposta di matrimonio che si può riassumere in due parole: “Vabbè sposiamoci”.

Chi sono Nina e Olivia, figlie di Alessandro Cattelan: cosa fanno nelle vita?

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer erano diventati genitori ancor prima delle nozze, nel 2012, con l’arrivo della piccola Nina, poi nel 2016 la famiglia si è allargata con l’arrivo della loro secondogenita Olivia. La famiglia Cattelan vive all’insegna dell’ironia, le stesse figlie del conduttore sono state spesso al centro dei suoi sketch e anche delle sue trasmissioni televisive. La figlia Olivia, piccola di casa, ha regalato ai fan del conduttore momenti davvero divertenti, come le scene in cui si divertiva a truccare il padre, ma anche momenti di grande riflessione; proprio lei è stata protagonista di uno degli episodi del docushow Netflix di Cattelan, per aver formulato due domande molto importanti, la prima: “Papà qual’è il tuo desiderio?” a cui Cattelan ha risposto: “Che voi siate felici” e poi la seconda domanda, quella che ha dato uno spunto al conduttore per creare una grande puntata, che ha ottenuto molto successo: “Papà come si fa ad essere felici?”.

Se Olivia, ironica e molto curiosa, è ancora nella prima fase della sua vita, la primogenita Nina invece, sta entrando nella fase dell’adolescenza e adesso vorrebbe avere un cellulare, ma Cattelan non sembra molto d’accordo. Il conduttore ha condiviso sui social una chat Whatsapp che ha divertito tutti: Nina, lei utilizzando il cellulare della madre, ha scritto al padre: “Volevo dirti che Nina è molto responsabile, secondo me è pronta per avere un cellulare”, ma il conduttore ha subito capito che a scrivere era sua figlia e ha risposto: “Nina dai il telefono alla mamma per favore, ma tu, a me, pensi di fregare?”











