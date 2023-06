Ludovica Valli choc: “Sto crollando…”/ Lo sfogo che preoccupa: “Piango ogni giorno”

Periodo duro per Ludovica Valli, lo sfogo dell’influencer: “Sto crollando…”

Non è un momento facile per Ludovica Valli, alle prese con le critiche degli haters che la accusano di condurre e mostrare una “vita finta”. L’ex tronista ha accusato il colpo e questa volta ha deciso di dialogare direttamente col suo pubblico per condividere il suo malessere. L’ex tronista ha spiegato ai fan di essere al centro di una tempesta e non ha fatto mistero di essere provata. “Con due bambini è dura”, ha detto Ludovica riferendosi alla vita impegnativa da genitore.

“Non è sempre tutto così semplice come sembra (piango un giorno sì e anche l’altro). Sicuramente non appena cresceranno avrò più tempo per me e per il mio lavoro ma non riesco ancora a immaginare la mia vita senza tenerli stretti così”. Ludovica Valli ha aggiunto di soffrire di sensi di colpa e di essere in una situazione in costante evoluzioni, forse con più bassi che alti. “Mi sento in colpa sempre. Ogni giorno, sia per lei che per lui. Sto facendo del mio meglio pur essendo ‘una’ per due”.

Ludovica Valli zittisce gli haters: “Questa sono io…”

L’ultimo periodo, infatti, ha condizionato anche la vita di coppia. Ludovica spiega di essere lontana da Gianmaria, il suo compagno, molto impegnato col lavoro. “Lo vediamo poco ma sorrido sempre perché questa sono, soprattutto da quando sono diventata mamma. Ma anche io spesso crollo. E proprio quando sono poco presente “qui” (sui social ndr) ecco, è uno di quei momenti in cui sto crollando“.

. L’ex tronista di Uomini e Donne, quindi, ha fatto un discorso completo che riassume l’ultimo periodo della sua vita. Un periodo tosto e non privo di insidie. Lo ha fatto per rispondere a chi gliene ha dette di tutti i colori, senza un vero motivo. “A tutte quelle persone che mi dicono ‘sei finta perché la vita reale non è quella che mostri tu’ io voglio sottolineare anche che ogni volta che mi sono aperta con voi alcune persone mi hanno avuto anche il coraggio di dirmi ‘ma di cosa ti lamenti’. Io questa sono…”, ha concluso amareggiata l’influncer.

