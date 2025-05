Chi ha fatto parte di Uomini e Donne non viene mai dimenticato dai fan anche se poi dopo ha fatto altre cose, si è dato alla famiglia oppure ha inseguito altri sogni di gloria che non riguardassero il mondo dello spettacolo. Tra queste c’è Ludovica Valli che è anche sorella di Beatrice: entrambe possono godere di una famiglia numerosa e di due uomini che le amano e le rispettano come poche cose.

Sono trascorsi molti anni da quando la ragazza sedeva sul trono del dating show di Maria De Filippi e sperava di incontrare l’uomo della sua vita. In quell’occasione aveva scelto Fabio Ferrara, ma poi le cose non sono andate come sperava. Ma poco male perché poi il destino le ha regalato un incontro con l’uomo con cui poi ha costruito una famiglia felice e sorridente.

Ludovica Valli felice con il compagno Gianmaria: hanno tre figli (Anastasia, Otto Edoardo e Lola)

Uomini e Donne, come spesso capita, serve ai personaggi che vi partecipano per iniziare una carriera da influencer sui social. È quello che è successo anche con Ludovica Valli che ora è una donna realizzata sia dal punto di vista professionale sia sentimentale. Quando ha incontrato Gianmaria Di Gregorio le campane dell’amore le sono suonate in testa e nel cuore tanto che poi hanno costruito una bella famiglia.

Con il suo compagno l’ex tronista ha avuto tre figli: Anastasia (avuta nel 2021), Otto Edoardo (nel 2023) e infine Lola avuto l’anno scorso. In occasione di un suo compleanno lei aveva scritto delle parole che lo descrivevano: “Qualsiasi donna vorrebbe un compagno di vita come te. Oggi come oggi uomini come te non se ne trovano”. Parole che senza dubbio gli avranno fatto piacere. Quindi com’è cambiata la ragazza da quando era sul trono? Tanto, diventando una donna che riesce a barcamenarsi tra carriera e vita familiare.

