Ludovica Valli come Giulia De Lellis e Valentina Dallari/ “In uscita il mio libro!”

Dopo Giulia De Lellis e Valentina Dallari, un altra ex protagonista di Uomini e Donne ha scritto un libro. Stiamo parlando di Ludovica Valli, ex tronista e sorella dell’altrettanto nota Beatrice. Il libro di Ludovica, Di troppo cuore, uscirà in libreria il 22 ottobre ed è per l’ex tronista un sogno che diventa realtà, come lei stessa ammette nel lungo post pubblicato su Instagram. “Dall’età di 15/16 quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande .. avevo mille risposte ma una, una su tutte però che ripetevo spesso era “io un giorno voglio scrivere un libro” scrive la Valli. Ludovica svela di essere cambiata tanto negli ultimi anni “sono cambiate tantissime cose e con loro anche io” e aggiunge “Lo so, non sono molto brava a parlare, spesso ad esprimermi a voce, ho sempre mille cose per la testa che vorrei dire/dirvi e va a finire che non le metto spesso in fila per il verso giusto, così finisco per ingarbugliarmi .. riconosco però di essere sempre stata più brava a buttar giù inchiostro sulla carta.”

Ludovica Valli, un libro sulla sua vita

Ludovica Valli non nega che l’uscita del suo libro potrebbe scatenare un po’ di critiche, soprattutto perché arriva dopo due ben note colleghe di Uomini e Donne che hanno fatto la stessa cosa. Così scrive: “Magari vi sembrerà nulla, non giusto, non possibile e nemmeno meritato, magari vi sembrerà “scontato” oggi, come oggi nel mondo dove viviamo fatto per molti di cose facili, superficiali e futili .. o addirittura sembrerà “copiato” questo mio piccolo grande “sogno nel cassetto” scrive la Valli, fiera e felice di questo suo progetto. In questo libro, l’ex tronista di Uomini e Donne parla della sua vita e delle tante difficoltà vissute. Tutto sarà però scoperto il 22 ottobre.





