Ludovica Valli e Gianmaria De Gregorio si sposano?/ Da Uomini e Donne all’altare!

Se Beatrice Valli è nel pieno dell’organizzazione del suo matrimonio con Marco Fantini, anche sua sorella minore Ludovica starebbe pensando al grande passo. L’ex tronista di Uomini e Donne è fidanzata con Gianmaria De Gregorio, un ragazzo che non appartiene al mondo dello spettacolo e che nella vita è invece imprenditore. Gianmaria ha 36 anni e ha incontrato Ludovica Valli ad Ibiza, attraverso amici in comune. Nonostante siano insieme non da tantissimo, starebbero già pensando alle nozze. Lo conferma proprio Ludovica alle pagine delo settimanale Di Più. “Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. – ammette l’ex tronista, che svela – Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto.”

Ludovica Valli, da Uomini e Donne al matrimonio con Gianmaria

La storia d’amore tra Ludovica Valli e Gianmaria De Gregorio procede, dunque, a gonfie vele ma, prima del matrimonio, i due dovranno trovare casa e una stabilità. “Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, – racconta la Valli – perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio”. Difficoltà facilmente superabili, soprattutto quando alla base c’è un amore forte. Ludovica infatti confessa i suoi sentimenti: “In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione”. E cosa ne pensa la sorella Beatrice? “Mia sorella Beatrice è felicissima ma mi commuove anche la gioia negli occhi di mia madre nel sapermi legata a Gianmaria”, ammette.

