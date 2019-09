Ludovica Valli fidanzata con Gianmaria De Gregorio/ Chi è? Imprenditore che a Ibiza..

Ludovica Valli ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore condividendo su Instagram Stories la foto del primo bacio pubblico. A condividerla, in realtà, è stato il compagno dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha poi deciso di pubblicarla anche sul proprio profilo per condividere con i suoi fans la sua felicità, ma chi è il nuovo fidanzato di Ludovica Valli? L’uomo che è riuscita a conquistare il cuore della sorella di Beatrice Valli dopo la fine della storia con il personal trainer Federico Accorsi si chiama Gianmaria De Gregorio ed è un imprenditore che gestisce alcune agenzie che si occupano di affittare casa ad Ibiza, isola spagnola dove la Valli è solita trascorrere l’estate. Proprio ad Ibiza sarebbe avvenuto l’incontro che ha trafitto il cuore della più giovane delle sorelle Valli.

Ludovica Valli, ecco chi è il fidanzato Gianmaria De Gregorio

Ludovica Valli non nasconde il momento di serenità che sta vivendo. Ludovica, dopo essersi mostrata con il fidanzato Gianmaria De Gregorio a Venezia durante il Festival del cinema di Venezia, si è presentata con lui anche alla Milano Fashion Week. “Sono molto felice per quello che sto facendo. Quello che ho oggi è solo grazie a voi e io mi sento debitrice a vita. […] Ho tanti altri pensieri per la testa, devo scrivere un testo per parlarvi di qualcosa di personale, ma devo trovare le parole giuste”, ha confessato ai fans l’ex tronista che, nel condividere la foto del bacio con il nuovo fidanzato ha scritto – “La mia Milano Fashion Week più bella e immensa di sempre”. Per la più giovane delle Valli, dunque, è davvero un momento d’oro.





