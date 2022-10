Ludovica Valli, frecciata alla sorella Beatrice/ “Incinta? Che io sappia no, ma…”

Ludovica Valli commenta la presunta gravidanza della sorella: le sue parole dividono il web

Negli ultimi giorni circola incessante il rumor sulla presunta gravidanza di Beatrice; un pancino sospetto è spuntato in alcune foto, ma i fan attribuiscono il tutto all’intolleranza al lattosio dell’influencer. Ludovica Valli, che ha da poco rivelato il sesso del suo secondo figlio, ha commentato l’indiscrezione sulla sorella lanciando però un’evidente frecciata:

“Che io sappia non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei! Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”. Il web non si è lasciato sfuggire i toni del commento di Ludovica Valli e, sui social, già si grida al “drama delle sorelle Valli”. Come andrà a finire questa storia, Beatrice replicherà alla sorella?

Oddio questo drama delle sorelle Valli 👀👀 pic.twitter.com/QTpe247c7E — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) October 24, 2022

Ludovica Valli finita sotto accusa dal web: la replica dell’influencer

Ludovica Valli, in queste ore, è finita nuovamente al centro delle polemiche sui social. Alcuni utenti hanno accusato l’influencer di non essere andata a trovare la sorella quando era in ospedale; inoltre, l’hanno accusata di non aver partecipato all’inaugurazione della sua nuova linea.

“L’unica a non essere andata a festeggiare la nuova collezione della sorella. Quando Beatrice è stata male, l’unica a non essere andata da lei ad aiutarla… che sorellanza” queste le parole di un utente. A queste illazioni, Ludovica Valli, come riporta Novella 2000, replica duramente: “Quando Beatrice è stata male ci siamo andati tutti a trovarla, lo sai? Ah no, voi avete bisogno di una storia, o una foto per forza. Perché se non si mostra tutto ciò che che uno svolge durante le sue giornate, non è stato fatto. Secondo le teorie di alcuni! Di ieri, che non ero all’evento invece è verissimo. Ma se non hai una spiegazione a ciò non dormi stanotte? La sorellanza la si dimostra con ben altro e non è sempre e solo una perché abbiamo lo stesso sangue. Vi lascio nella vostra immaginazione. Hai un bel profilo fake, comunque”.

