Ludovica Valli ha litigato con Beatrice?/ La corsa in ospedale solleva dubbi: “Dov’era la sorella”

Il rapporto tra Ludovica Valli e la sorella Beatrice è finito di nuovo sotto la lente d’ingrandimento del gossip. Le due hanno sempre sostenuto di non avere un legame perfetto, ma che ci sarebbero state sempre le une per le altre nel momento del bisogno; ed è proprio questa ultima parte che al web non convince più e finisce per mettere in discussione.

Ludovica Valli incinta, foto con cellulite su Instagram: "Sono come tutte voi"/ "Sto ben con me stessa"

Ludovica, incinta del terzo figlio, è dovuta correre all’ospedale perchè la primogenita Anastasia, di appena 3 anni, aveva forti dolori alla schiena. Il compagno dell’influencer era all’estero per lavoro, così Valli ha dovuto portare con sé anche il suo secondogenito, Otto Edoardo, di un’anno. Il volto televisivo ha documentato la spiacevole incombenza sui social che hanno sollevato domande sul rapporto con la sorella Beatrice. Diversi utenti si sono chiesti perchè l’ex corteggiatrice non abbia aiutato la sorella in un momento così complesso abitando, per giunta, nella stessa città.

Ludovica Valli è incinta del terzo figlio/ Il tenero annuncio sui social: “Stiamo esplodendo d’amore!”

Ludovica Valli e il discusso rapporto con la sorella Beatrice: cosa è successo

“Anastasia in Pronto soccorso tra le mille cose che abbiamo fatto è dovuta entrare a fare le lastre/raggi da sola perchè io essendo incinta e Otto essendo piccolo non potevamo stare accanto a lei…vederla su quel lettino sola con il suo doudou stretto stretto nelle manine è stato davvero straziante per me“. Queste le parole con cui Ludovica Valli ha raccontato ai fan della corsa in ospedale mentre è incinta del terzo figlio, con due bambini piccoli al seguito.

Il primo interrogativo che i fan e la comunità social si sono posti è il motivo per cui la sorella Beatrice non abbia aiutato l’influencer a gestire una situazione tanto complessa. Il loro rapporto è stato definito da molti “di facciata” perchè nonostante abbiano dichiarato il contrario, non sembrano esserci in caso di necessità per supportarsi. Tempo addietro, la stessa Beatrice aveva smentito di essere in cattivi rapporti con Ludovica, ma questo episodio ha solamente alimentato la convinzione non ci siano più interazioni tra le due. Sarà davvero così?

Ludovica Valli pubblica una foto con le sorelle Eleonora e Beatrice/ Poi la frecciatina: "Per un anno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA