Ludovica Valli in bikini con il pancione/ Massacrata dagli haters: “Scandalosa…”

Ludovica Valli, mamma della piccola Anastasia che spegnerà la sua seconda candelina a marzo 2023, è incinta del secondo figlio. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, infatti, con il compagno Gianmaria Di Gregorio, ha deciso di allargare subito la famiglia con un secondo bambino. Tra pochi mesi, Ludovica diventerà mamma per la seconda volta regalando alla figlia Anastasia un fratellino. Sui social, la più piccola delle sorelle Valli sta condividendo con i suoi followers tutti i momenti della sua gravidanza mostrando anche le foto in cui il pancione cresce.

Negli scorsi giorni, così, direttamente da Dubai dove si trova per una vacanza insieme al compagno Gianmaria e alla figlia Anastasia, Ludovica ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in bikini scatenando i commenti orridi degli haters.

Gli haters contro Ludovica Valli

Sorridente, bellissima e felice della sua vita da mamma, Ludovica Valli da Dubai dove si sta godendo il sole e il caldo, ha pubblicato una foto in cui indossa il bikini. Un bikini che evidenzia il pancione dell’influencer che lo mostra giustamente con orgoglio. “…Uno dei pochi costumi che ancora mi entra. Se non mi vedete con altro, sapete perché”, si legge nella didascalia della foto.

Tantissimi i commenti sotto il post. Oltre ai vari complimenti, non mancano i commenti cattivi degli haters. “Scandalosa”, “Ma chi ti ha fatto questa foto? Esageratamente troppo tutto, mamma mia”, “Volgarissima”, sono solo alcuni dei commenti sotto il post.

