Ludovica Valli incinta dopo le “lacrime”/ Il dolce annuncio dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Ludovica Valli è incinta del secondo figlio: l’annuncio è social

Quando ormai manca sempre meno al via alle nuove registrazioni di Uomini e donne, il cui ritorno in tv è atteso per il prossimo mese di settembre 2022 su Canale 5, uno dei personaggi storici del programma torna al centro dell’attenzione mediatica, e si tratta di Ludovica Valli. La sorella di Beatrice Valli e come quest’ultima ex tronista di Uomini e donne è di nuovo in dolce attesa, dopo la primogenita Anastasia. Dopo poco più di un anno dalla nascita della figlia, Ludovica Valli ha voluto condividere con il popolo del web la notizia della sua seconda gravidanza in corso, con un video molto dolce e un lungo messaggio postati via social, senza nascondere di essere reduce da un periodo difficile. Nel suo intervento la bella e tenebrosa ex tronista ha tenuto a sottolineare che il secondogenito nascituro non è capitato, ma è stato fortemente voluto da lei e il compagno Gianmaria Di Gregorio.

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… -esordisce Ludovica Valli nel suo post della rivelazione della seconda gravidanza-. Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

Il miracolo della “gravidanza” per Ludovica Valli

Il post, condiviso con il popolo del web, poi, prosegue con parole intrise di emozioni e grande attesa per la futura nascita, dopo un periodo difficile e all’insegna delle complicazioni, come svelato dall’ex tronista di Uomini e donne: ” Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo. Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé 2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati”.

E non manca un riferimento ai difficili tempi segnati dalla pandemia di Coronavirus e alla gioia che quindi può portare una nuova nascita: “Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino, prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo. CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

E com’era prevedibile che accadesse, l’annuncio social dell’ex tronista mora ha scatenato il popolo del web in una serie di innumerevoli messaggi di congratulazioni, destinati alla neo mamma e al suo compagno nonché futuro papà.

