Ludovica Valli incinta e in ospedale a Dubai/ Paura anche per la figlia Anastasia…

Paura per Ludovica Valli

Ludovica Valli, incinta del secondo figlio, si è concessa una vacanza a Dubai insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e alla loro primogenita Anastasia, di un anno e mezzo. Dopo giorni spensierati, l’influencer ha cominciato ad accusare i sintomi di un’influenza come febbre e vomito. Con la gravidanza inoltrata, Ludovica si è così rivolta ad un medico. “Ieri sera mi ha visitata anche il dottore peché mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene. Mi ha fatto un ulteriore tampone negativo per fortuna (ci hanno detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza)”, ha spiegato la Valli tra le storie del suo profilo Instagram.

Ludovica Valli in bikini con il pancione/ Massacrata dagli haters: "Scandalosa..."

“In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringite, in pratica come tornato in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi han fatto una flebo. Non vedo l’ora di essere a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo“, ha aggiunto.

Ludovica Valli, frecciata alla sorella Beatrice/ "Incinta? Che io sappia no, ma..."

Ludovica Valli: anche la figlia Anastasia sta male

Rientrata in Italia con la sua famiglia, Ludovica Valli, attraverso altre storie, ha spiegato che anche la sua piccola Anastasia ha cominciato ad accusare i suoi stessi sintomi ovvero febbre e vomito. La piccola, inoltre, ha avuto anche uno sfogo cutaneo ricoprendosi di macchie.

“Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente ieri siamo arrivati a casa nostra. E per concludere, anche bebe sta molto molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore forte alla gola. Stamattina cominciamo una cura anche per lei”, ha aggiunto Ludovica per poi staccare un po’ dai social per riprendersi.

