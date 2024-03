Ludovica Valli incinta, foto con cellulite su Instagram: “Sono come tutte voi”/ “Sto ben con me stessa”

Ludovica Valli, incinta del terzo figlio, mostra la cellulite su Instagram: “Sono come tutte voi”

Lo scorso 3 marzo l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. La sorella di Beatrice Valli è già mamma di Anastasia e Otto Edoardo, nati dalla relazione con Gianmaria Di Gregorio. In attesa dell’arrivo del terzo bebè, Ludovica, come sempre, racconta ai suoi fan i progressi della gravidanza, mostrando anche i cambiamenti del suo corpo. È così che, di recente, Valli ha voluto rispondere a chi le continua a chiedere come sia possibile che, anche in dolce attesa, non abbia un filo di cellulite.

Ludovica Valli è incinta del terzo figlio/ Il tenero annuncio sui social: “Stiamo esplodendo d’amore!”

“Spero questo video possa farvi riflettere e sentire un po’ meglio. Io sono come tutte voi”, ha scritto Ludovica Valli in una Instagram story in cui ha mostrato di avere la cellulite. L’ex tronista ha poi tenuto a fare un chiarimento: “Io dentro di me sto bene. E credetemi non c’è cosa più bella e davvero appagante nella vita che star bene con se stessi”, ha spiegato.

Ludovica Valli pubblica una foto con le sorelle Eleonora e Beatrice/ Poi la frecciatina: "Per un anno..."

Ludovica Valli incinta: quando partorisce, come ha scoperto la gravidanza e sesso del bebè

Di recente Ludovica Valli ha raccontato ai follower di aver scoperto di essere incinta dopo un paio di ‘tentativi’: “Avevo un gonfiore di pancia eccessivo e allo stesso tempo la nausea però mangiavo perché pensavo che mi passasse e invece no. Dopo quattro giorni di nausea ho chiesto a Gianmaria di andare a comprare un test, lo faccio ed era negativo.” Fame e nausee però continuano: “Il 4 ne ho fatto un altro perché ero preoccupata che il ciclo non mi venisse più regolarmente. Faccio il test senza dire niente a nessuno ed era positivo.”

Ludovica Valli: "Le mie sorelle? Nessuna gelosia"/ "Mi sono stancata di provare a cambiare le cose..."

Ludovica Valli ha raccontato che dovrebbe partorire tra il 10/13 settembre, e ha svelato di conoscere già il sesso del suo terzo bebè: “Noi lo sappiamo già il sesso. L’ha saputo Gianma il primo di marzo. Al mio ginecologo avevo detto di non dirmelo, volevo solo sapere se andava tutto bene. Quindi ha chiamato Gianma che si è fatto dire il sesso. Il 2, che era il mio compleanno, lui mi ha fatto una sorpresa svelandomi il sesso. Quando ho scoperto di essere incinta già sapevo…Avevo ragione, vi dirò poi.”













© RIPRODUZIONE RISERVATA